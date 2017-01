Haga CRECER su dinero diversificando su inversión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin duda para el dinero siempre hay destino, pero si usted cuenta con algún ahorro, no tiene claro en qué emplearlo, busca que no esté ocioso y gane intereses, invertir en fondos podría ser una alternativa.



Según los expertos, en tiempos de crisis, como actualmente ocurre, la recomendación es diversificar las opciones para que su dinero crezca a través de los instrumentos disponibles en el mercado, tanto bancarios como financieros.



Los fondos son inversiones colectivas donde se conjuntan varios inversores, morales o físicos, y cuyos recursos se invierten en distintos instrumentos financieros como bonos del Gobierno o acciones de empresas y se hace responsable de su manejo a una sociedad administradora.



"Son un instrumento de inversión que te permite acceder a buenos instrumentos con una baja cantidad de dinero cuando antes en estas herramientas financieras sólo podían invertir quienes poseían grandes capitales", manifestó Enrique Camargo Félix.



¿Y DÓNDE?



Un ejemplo de fondo de inversión, explicó el director de Actinver Casa de Bolsa Hermosillo, son las administradoras de fondos para el retiro, conocidas como Afores que manejan a través de fondos, el dinero para la pensión de los trabajadores.



Detalló que actualmente se puede invertir desde 20 mil pesos o menos en este tipo de instrumentos que son flexibles ya que se puede hacer en moneda nacional o extranjera, principalmente dólares y reportan mayores rendimientos que los pagarés bancarios.



"La recomendación es que del total del dinero que se vaya a invertir en fondos, una parte se invierta en moneda dura, o sea en dólares y el resto en pesos, de esta forma una persona se protege de volatilidad financiera, pérdidas de poder adquisitivo, diferenciales de inflación, etc.", afirmó.



¿HAY RIESGO?



Este tipo de instrumentos también tienen un menor riesgo financiero, apuntó, porque al estar ligados a acciones de empresas grandes, tanto mexicanas como extranjeras, así como a bonos del Gobierno, el peligro se diluye.



"Tú estás invirtiendo en mil papeles, de Liverpool, de Nafinsa, de Inbursa, acciones de bonos, Cetes, Bondes, y otros instrumentos de Gobierno que, imagínate, para que tu capital se pierda tendrían que quebrar todas esas empresas y todos los bancos", citó.