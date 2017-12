...Y lo llamó el mejor acuario del mundo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En una ocasión Jean-Michel Cousteau comentó 'Cuanto más recuerdo a mi padre, Jacques Cousteau, y su legado, más cuenta me doy de que sigue siendo parte de nuestra época'.El hijo mayor del Capitán se refería a la necesidad urgente de cuidar los mares del planeta y a las criaturas que habitan en ese azul y silencioso mundo.Muchas generaciones crecieron maravillándose de la magnífica serie de televisión 'El mundo submarino de Jacques Cousteau', donde el oceanógrafo francés y su equipo, a bordo del 'Calypso', vivían emocionantes aventuras sumergiéndose en los mares del mundo.Dentro del vasto legado que dejó Jacques Cousteau, fallecido en 1997, su mayor aportación fue despertar en el mundo una conciencia conservacionista y abrir los ojos ante la amenaza de la depredación de estos ecosistemas.Cuando se embarcaron para llevar a cabo esas expediciones, aún no se conocían los efectos de la contaminación, la sobre explotación de recursos y el 'boom' hotelero en las costas y él logró, precisamente, que se pusiera atención en este problema.Dentro de sus muchas expediciones, Jacques Cousteau navegó por el Golfo de California y fue tanta su impresión al conocer sus entrañas que lo llamó, no el acuario del mundo sino: El mejor acuario del mundo.Entrevistado por EL IMPARCIAL, Jean Michel platicó de esa expedición de su padre en esta parte de México.'A finales de los setenta mi padre y su equipo a bordo del 'Calypso', yo no estaba ese día ahí, pero ellos pasaron por el Mar de Cortés, y él estaba sorprendido de ver la gran diversidad de especies en el océano, en el agua, y lo llamó el acuario más hermoso del mundo.'Había muchas ballenas, delfines, había muchos tiburones, muchas especies de peces, distintos corales y conchas, incluso los tiburones ballenas que son los más grandes del planeta', añadió.Jean-Michel platicó que él mismo ha estado en varias ocasiones en el Golfo de California realizando investigaciones y documentales sobre este lugar y recuerdó una anécdota.'Muchos años después, personalmente estuve explorando varias partes de Baja California, fui a donde las ballenas grises vienen dar a luz y tiburones ballena, recuerdo una vez que después de que una ballena parió, el bebé ballena vino a mí, yo estaba en un barco pequeño, incluso la gente que estaba conmigo pudo tocar al bebé, yo estaba fascinado', platica sonriendo al recordar ese momento.En uno de sus muchos viajes a México, Jean-Michel recuerda que en una ocasión se entrevistó con el presidente Ernesto Zedillo a quien le expuso su preocupación por la construcción de una planta desalinizadora cerca del santuario de las ballenas en Baja California Sur.'Hablé con el presidente de México, presidente Zedillo, sobre qué pasaría si una compañía venía a construir una planta desalinizadora en donde las ballenas dan a luz; que para México económicamente sería malo, pues muchas personas vienen a ver las ballenas, acampan, compran alimentos y se divierten.'Y si la planta se construye todas las ballenas iban a estar en problemas y él tomó la decisión de pedirle a la compañía construir la planta desalinizadora en otro lugar', manifestó.Cousteau recordó con mucho agrado sus viajes a la península de Baja California y al Mar de Cortés y desea regresar.'Baja California es un hermoso lugar y yo he tenido el privilegio y el placer de ir para allá varias veces.'Estoy enamorado de esa parte del mundo, muchos mexicanos viven en la línea costera, es gente pobre, pero viven con la naturaleza, van y pescan y consiguen sus alimentos', comentó.El explorador francés platicó que sueña con volver al Golfo de California y realizar un nuevo programa.'Quiero hacer un nuevo programa porque hay muchas historias que tienen lugar ahí y que no he podido compartirlas con nadie y las especies que quiero filmar, qué ha pasado con los peces, quiero ayudar, proteger allá, cortar las redes y liberar a las tortugas',expresó.Lamentó que en México mucha gente, con el afán de ganar dinero rápido, atente contra los ecosistemas, y hace dos años, la última vez que estuvo en el Golfo, había menos especies que antes.'Veinte especies ya no están de las que solía ver, puede ser porque ya se hayan acabado o porque estén ocultas.'Pienso que no es muy tarde (para proteger) porque muchas ballenas aún vienen al lugar a reproducirse, ya sea en el Golfo o frente a La Paz, fue asombroso ver lo que está pasando, es una oportunidad única para México para preservar, pero fue triste ver menos especies', manifestó el productor de documentales.Señaló que son muchas las amenazas que enfrenta este mar, como la sobrepesca, el cambio climático, la pérdida de especies, la contaminación, pero aún hay tiempo de revertir esa situación.Recordó que en una ocasión vio pescadores que capturaban camarón, pero entre los cientos de kilos había peces que no les interesaban y ya muertos eran devueltos al mar.'Esos camarones ni siquiera se consumían en México sino eran enviados a California para que la gente comiera camarones, esa decisión les hacía ganar mucho dinero. Eso lo veo horrible, por eso yo ya ni toco esos camarones; eso es injusto para los mexicanos.'La educación es clave y esto significa compartirse, cualquiera, no sólo en México sino en el planeta, comunicación en revolución, todo mundo está conectado con la gente, no más fronteras, eso significa dar información a la gente joven, en las escuelas, en las familias, decisiones hechas son mucho mejores decisiones que las que se han tomado hasta ahora'.Datos biográficos de Jacques Cousteau, quien supo despertar en el mundo el interés por los océanos.• Nació el 11 de junio de 1910, Saint-André-de-Cubzac, Francia.• Falleció: 25 de junio de 1997, París, Francia, a los 87 años por problemas cardiacos.• Hijos: Jean-Michel Cousteau, Philippe Cousteau, Pierre-Yves Cousteau, Diane Cousteau• Cónyuge: Francine Cousteau (1991–1997), Simone Melchior (1937–1990).• Formó parte de la Armada francesa durante la Segunda Guerra Mundial y fue aviador naval.• Al dejar la Armada, inventó, en colaboración con el ingeniero Émile Gagnan, la escafandra autónoma, dispositivo, denominado aqualung, que hizo posible el nacimiento del submarinismo como deporte.• Diseñó también una cámara destinada especialmente a las grabaciones submarinas.• Rodó cinco películas sobre el tema del mar, tres de larga duración.• En 1948 compró el 'Calypso', un antiguo dragaminas que transformó en mitad yate y mitad laboratorio.• Escribió más de 50 libros.• Entre los múltiples galardones que obtuvo están el Premio Internacional sobre el Medio Ambiente otorgado por la ONU; fue nombrado miembro de la prestigiosa Academia Francesa y obtuvo un Óscar por su documental The Silent World (El mundo del silencio).• La isla Cerralvo, frente a BCS, fue nombrada 'Jacques Cousteau', en honor al explorador.