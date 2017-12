Se exigirá a la empresa padrón de choferes: CPA

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se exigirá a la empresa Uber la entrega de un padrón de operadores para tener control de las personas que prestan servicio de transporte privado en la ciudad, informó la Gobernadora del Estado.



Claudia Pavlovich Arellano indicó que ante el caso de presunto abuso sexual que se registró la madrugada del domingo por parte de un operador de Uber en contra de una joven de 25 años de edad, es importante que el Gobierno tenga un registro de los choferes.



Refirió que la empresa de traslado de personas presta servicio de manera irregular en Hermosillo, porque ha omitido la entrega del padrón de conductores recurriendo a amparos como recurso legal.



"No tenemos un control porque no nos lo quieren dar, así han entrado a otras ciudades pero yo les pido de la manera más atenta que con nosotros cumplan nada más con un registro de quiénes son y dónde están", expuso la Gobernadora.



Para quien resulte responsable del delito de abuso sexual en contra de la joven de 25 años, Pavlovich Arellano aseguró que caerá todo el peso de la Ley.



Señaló que se pidió a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) que se llegue hasta las últimas consecuencias.



El caso



El domingo por la mañana circuló en redes sociales la desaparición de una joven de 25 años de edad que la madrugada del mismo día había tomado un vehículo de la empresa Uber y nunca llegó a su destino.



Más tarde familiares de la víctima informaron por la misma vía que la mujer ya había aparecido.



Claudia Indira Contreras Córdova, vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó que el mismo día se inició una carpeta de averiguación en contra del conductor de Uber, por el delito de abuso sexual.



Especificó que la investigación inició luego de que agentes de la Policía Municipal tomaron la declaración de la perjudicada al elaborar el Informe Policial Homologado (IPH), en el cual la mujer refirió haber salido de un centro nocturno en estado inconveniente por ingesta de alcohol.



Explicó que de acuerdo con el Código Penal del Estado de Sonora a pesar de no haber indicios de violencia también se considera delito sexual cuando se saca provecho del estado inconveniente en el que se encaraba la víctima, ya sea por consumo de drogas o alcohol, porque impide resistencia.