Votan hoy Ley de Ingresos y presupuesto de egresos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El dictamen correspondientes al paquete económico del ejercicio fiscal 2018 aprobaron ayer los diputados integrantes de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda.



La Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos es por un monto total de 64 mil 17 millones de pesos cada uno, y hoy a las 09:00 horas será sometida a votación en el pleno del Congreso en Sesión Ordinaria.



En el orden del día se incluirá la iniciativa presentada por la Gobernadora del Estado con proyecto de decreto por el que se autoriza al Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de la titular del Poder Ejecutivo y del secretario de Hacienda, a reestructurar y/o refinanciar la deuda pública del Estado y sus organismos.



La reunión de trabajo la encabezaron los diputados Flor Ayala Robles Linares y Moisés Gómez Reyna, presidentes de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, respectivamente.



SE PREPARAN PARA VOTAR



A nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada Lisette López Godínez informó que votarían a favor en lo general de todos los dictámenes y que reservarían para mañana en el Pleno la discusión en lo particular, pues tienen observaciones, señalamientos y contrapropuestas.



La diputada Célida Teresa López Cárdenas también reservó para la discusión en lo particular lo relativo a la reestructura de la deuda y el resto de los proyectos, incluida la iniciativa de Ley de Ingresos, la cual también fue reservada para discusión en lo particular el día de mañana por el diputado Carlos Alberto León García.



AUTORIZAN CRÉDITO



Una vez aprobados los proyectos que forman parte del paquete económico, los integrantes de la Segunda Comisión de Hacienda aprobaron por unanimidad en lo general el dictamen que autoriza al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Puerto Peñasco a contratar una línea de crédito hasta por la cantidad de 15mdp, para destinarse a inversión productiva consistente en la realización de diversas obras en materia de infraestructura hidráulica



Los legisladores también aprobaron el dictamen de leyes de ingresos y presupuestos de ingresos de los 72 municipios



Antes de esta reunión, los integrantes de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales aprobaron el proyecto de dictamen de las iniciativas de leyes de ingresos y presupuestos de ingresos para el ejercicio fiscal del 2018.