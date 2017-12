Persiste basura en las calles del puerto de Guaymas

GUAYMAS(GH)

A pesar de que no se suspendió al 100% el programa de recolección en Guaymas y que el Municipio metió carros a estas labores, persiste la acumulación de la basura en diferentes sectores de la ciudad.



En un recorrido realizado por EL IMPARCIAL se observó basura acumulada en los diferentes fraccionamientos de Guaymas Norte y en los sectores del Centro y Oriente.



De acuerdo con autoridades municipales, luego de que la compañía PASA, que presta el servicio de limpia en la ciudad, redujo el trabajo de los carros recolectores, Servicios Públicos metió a operación dos carros recolectores, un dompe y un vehículo tipo redillas.



Esto con el propósito de recoger los desechos que los ciudadanos sacan de sus hogares a diario, a casi dos semanas de esta situación no han logrado retirar la basura de las calles y eso además de causar una mala imagen, representa un riesgo para la salud de los habitantes.



La empresa Promotora Ambiental no ha suspendido el servicio de recolección en el puerto, pero sacó de circulación a la mayoría de los vehículos, por la falta de fluidez económica que le ha causado la deuda que mantiene el Municipio de más de 18 millones de pesos.



El adeudo que actualmente enfrenta el Municipio con la empresa concesionaria de limpia fue adquirido durante la actual administración, por el retraso en el pago de más de 8 meses.



Ayer, los carros recolectores del Ayuntamiento se concentraron en recolectar la basura en la zona Sur, mientras que el fin de semana lo hicieron en San Carlos Nuevo Guaymas.