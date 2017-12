Transportistas bloquean bulevar por falta de trabajo

Navojoa(GH)

Por sentirse excluidos por las autoridades de transporte, integrantes de la Alianza de Transportistas de Carga ABC de Navojoa se manifestaron ayer afuera de la subdelegación del transporte de esta ciudad.



Marco Antonio Gómez Chávez presidente de la agrupación señaló que se distribuyó mal el trabajo y dos asociaciones acapararon todos los contratos.



"No hemos tenido el apoyo por la Delegación Regional de Transporte ni de las demás alianzas aun cuando nos constituimos legamente el mes de abril de este año", agregó.



Los 30 agremiados bloquearon durante una hora con sus camiones un carril del bulevar Cuauhtémoc, entre Avenida Quintana Roo y Nicolás Bravo.



Los transportistas advirtieron que si no les resuelven tomaran las oficinas de la delegación y bloquearán algunas calles de la ciudad.



Antonio Díaz Félix, integrante de la Alianza, manifestó que a choferes que no son concesionarios les dan trabajo, pero a los transportistas de Carga ABC no los toman en cuenta.



"No queremos toda la carga, sólo queremos que se nos comparta una parte porque no hemos trabajado", expresó.



Francisco Palomares Fierro, quien es chofer desde hace 40 años, indicó que las familias de los trabajadores del volante ya sienten las consecuencias del desempleo.



"Estamos atorados sin trabajo batallando con la familia, estamos desesperados como padres de familia", añadió, apuntó.



DEBEN CUIDAR LAS FORMAS: TRANSPORTE



José Ramiro Félix Ross, delegado del Transporte en el Sur de Sonora, enfatizó que la alianza ABC es nueva y está conformada por choferes que pertenecían a las dos alianzas ya existentes.



"Las otras dos alianzas se han quejado porque ellos (alianza ABC) han visitado a sus clientes queriéndolos forzar a que les den su trabajo", recalcó, "nosotros hemos sido cuidadosos en que tienen que cuidar la forma y donde sí le podemos ayudar es en que el trabajo realmente lo estén haciendo concesionarios".



Reconoció que ha sido difícil hacer una mesa de debate con las tres alianzas para llegar a un acuerdo.