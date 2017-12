Desaparecerán las juntas de Conciliación; alistan juzgados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las juntas de Conciliación y Arbitraje de Sonora desaparecerán para abrir paso, en febrero de 2018, a un nuevo régimen de justicia laboral con juzgados especializados que aplicarán el sistema de oralidad y la mediación.



Para ese mes, destacó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las juntas deberán resolver los 30 mil asuntos laborales que se siguen actualmente, debido a que la nueva modalidad arrancará con cero casos, es decir, sin rezagos.



"Se parece un poquito al Nuevo Sistema de Justicia Penal, porque nadie va a poder demandar en un juicio laboral si no pasó por la instancia de conciliación antes, es decir, será un requisito previo de procedibilidad", explicó Francisco Gutiérrez Rodríguez.



Entre los beneficios de los nuevos juzgados enlistó la agilización de los procesos, la mediación antes de que se litigue el caso, disminución del número de testigos, el que un solo juez lleve el caso y que se podrá ventilar el hecho de manera oral y escrita.



"Queremos evitar vicios muy notorios como el ofrecimiento excesivo de testigos, evitar el abuso en los derechos de acción y de defensa: Que el demandante no abuse de su derecho de demandar y que el demandado no abuse de su derecho de defenderse", expuso.