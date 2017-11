Sobrevive cartero rural

NAVOJOA(GH)

Toma su silbato y escáner, se encomienda a Dios y sale a cumplir su misión.



En bicicleta, motocicleta o a pie, durante el frío, calor o lluvia, los carteros cumplen con su trabajo y hacen hasta lo imposible para entregar las misivas en algunos sectores de la población que aún tienen la costumbre de enviar cartas.



En el cumplimiento de su labor, los perros son sus principales enemigos, que les ladran o los persiguen, pero aún así, Carlos Fernando Camacho Valenzuela sale cada día a las 06:30 horas para entregar a tiempo la correspondencia.



Antes, llega a las Oficinas de Correos ubicadas por la avenida Ignacio López Rayón, entre calle Pesqueira y No Reelección, registra su entrada, revisa en un estante los paquetes destinados para la zona rural, los toma, clasifica y guarda en su mochila.



A veces la rutina de hacer lo mismo a diario es tediosa, pero algunas cartas de niños que escriben a Santa Clós al Polo Norte le recuerdan a Carlos Fernando la importancia que tiene su oficio, pues los pequeños ponen en sus manos tan titánica encomienda.



Lo más difícil del oficio es madrugar y escapar de los perros, expresó el cartero, que tiene 19 años de experiencia y quien con orgullo porta en su uniforme el número 39486, lo cual lo identifica como "el cartero del área rural".



"Llueva, truene o relampagueé, he salido durante 19 años a entregar la correspondencia a la comunidad", explicó, "ya no es como antes, ahora se dejan todos los paquetes en la Comisaría y la gente va y los recoge ahí".



La recompensa de pasar todos esos riesgos está en la sonrisa y mirada de ilusión de cada persona cuando recibe una carta de sus seres queridos que se encuentran lejos, expresó.



"Lo que recibe más la gente de comunidades son estados de cuenta de bancos y en menor cantidad cartas, que por lo general son de algún familiar que está recluido en algún Centro de Readaptación Social", abundó.



Las redes sociales, correo electrónico y otras tecnologías han sido implacables contra el antiguo sistema, pues antes se mandaban alrededor de mil cartas al día, hoy cuando mucho sólo se envían diez.



"Cuando hay mucho trabajo llegan 500 a 600 piezas, cuando menos trabajo tenemos llegan de 200 a 300, pero sólo el 20% son cartas", apuntó, "por ejemplo hoy llevo 110 sobres y apenas el 5% son cartas".



Recordó que hace años su moto se incendió y logró salvar las cartas de los pueblos.