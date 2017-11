Gobernadora comparte su experiencia en política con 400 mujeres priistas

Hermosillo, Sonora(GH)

Acobijada por la algarabía y aplausos de 400 mujeres priistas de todo el País, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano compartió su experiencia en la política y trabajo durante dos años por todos los sonorenses.



Al participar en el Diálogo con Mujeres de la Primera Generación "Alicia Arellano Tapia" de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, la gobernadora Pavlovich las llamó a no permitir que nadie las límite en sus deseos de participar en las actividades que deseen, como es la política.



Compartió su inicio en la política como regidora en el municipio de Hermosillo, subrayó la importancia de participar con todo el ímpetu en actividades de servicio público y política.



Recordó su paso por el Congreso del Estado y después el esfuerzo que implicó llegar al Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora, con lo cual llamó a las mujeres priistas a no rendirse en sus metas.



"Que no les regateen sus metas, es lo que uno quiere, y si no se da no pasa nada, vienen otras oportunidades", expresó.



Después de haber sido Senadora, relató que su intención fue competir por la gubernatura del Estado, una elección que ganó con un amplio margen abanderando al PRI Sonora, una tarea que le demandó un intenso esfuerzo.



La gobernadora Pavlovich enfatizó la importancia de mantener la cercanía con las personas, de escuchar sus necesidades, de siempre apoyarlos, para que en las próximas elecciones más mujeres priistas puedan ocupar puestos de elección popular.



"Gané muy bien, gracias a la confianza de la gente, gracias también al apoyo de muchas mujeres que han creído en mí, y que creo que es importante decirles, sean solidarias, no nos empujemos unas a otras, todas tenemos un lugar, un espacio, lleguemos juntas", resaltó, "yo cuando llegué, sentí que llegué con todas las sonorenses".



Hizo hincapié en hacerle saber a los ciudadanos que seguirá trabajando para generar empleos, construyendo escuelas y mejorando la calidad de vida de las personas.



"Ahora soy Gobernadora, he tratado, y creo que lo he logrado, porque es un día a la vez de ser una buena Gobernadora, una Gobernadora que estoy al frente de mi gente, que me interesa mi gente, y que lucho todos los días porque vivan mejor.



"Todos los días de mi vida me esfuerzo por hacer mejor mi trabajo y porque mi gente se sienta orgullosa de mí", resaltó.



Estuvieron presentes la secretaria general del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu; la senadora Hilda Flores Escalera; el presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep), Paul Ospital; la diputada federal Sylvana Beltrones; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Lorena Cruz Sánchez; el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez, la secretaria general del Ompri, Mariana Benitez Triburcio; la secretaria General del Icadep Nacional, Fernanda Gallardo.



De igual forma, la senadora por Sonora, Anabel Acosta y el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.