Diabetes, una cuestión de cultura

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Si bien es cierto la diabetes es una enfermedad crónico degenerativa, progresiva y mortal, es controlable y está en manos del paciente el mantener a raya los daños colaterales que puede causar.



De acuerdo con el médico endocrinólogoRoberto Holguín Almada, la diabetes es una enfermedad del metabolismo que consiste en que las células beta que producen insulina dejan de funcionar.



"Hablar de diabetes es algo muy complicado, es que es crónico degenerativo, progresivo y mortal, irremediable, eso es lo preocupante de esta enfermedad", resaltó, "el mayor problema es que para cuando alguien debuta con diabético, ya tiene cuando menos 10 años que empezó".



Externó que según resultados obtenidos por especialistas durante varias investigaciones con animales y seres humanos, el hacer ayunos intermitentes (de 12:00 horas entre una comida y otra) permite que el páncreas se regenere, pues éste se pone en reposo.



"Es importante que no se salten el desayuno, porque regula el consumo calórico del día; si el cuerpo recibe el alimento, le avisa al cerebro y organiza cuál va a ser la sensación de hambre que va a tener durante el día.



"Si se salta, es lo peor que le pueden hacer al metabolisto, porque entonces el cuerpo anda totalmente desorientado, no está trabajando. Todo esto ha sido la bomba detonante para tener más diabetes en México, esto es exponencial y no hacemos nada", reafirmó.



Holguín Almada puntualizó que en materia de prevención no es mucho el trabajo que se realiza, pues se está perdiendo la batalla ante la diabetes, por lo que se requiere de prontas medidas para evitarla.



"Vamos luchando contra barreras culturales, instrumentos como la Casa del Diabético y entrevistas, permiten que la gente tenga acercamientos a la información; a qué dieta debes de llevar, por ejemplo", manifestó.



Enfocado en Sonora, expuso que para las instituciones de asistencia social es difícil acercar a la ciudadanía, y que aunque la Secretaría de Salud tenga programas, éstos no son preventivos, sino correctivos, en los cuáles se les da un seguimiento que no todos llevan.



"No es problema de autoridades, ni de instituciones, es cultura", realzó, "que a la gente le caiga el 20, están de- sapareciendo familias completas donde todos son diabéticos; necesitamos entender que la diabetes nos está matando, somos de los países que más muertes tiene y no estamos haciendo mucho", concluyó.



FALTA INFORMACIÓN



Aunque la población de Sonora es una de las más participativas, si se compara con otras entidades federativas, todavía carece de información y educación sobre prevención, detección y control de la diabetes, afirmó Daniel Blúmenkron Romero.



El director médico de la Federación Mexicana de Diabetes A.C., detalló que actualmente se estima que al menos 80 mil sonorenses padecen dibates y que a pesar de que están viviendo más años con la enfermedad, hace falta disminuir las complicaciones que ésta produce, para mejorar la calidad de vida.



"El objetivo es brindar información, hacer educación en diabetes, que la gente lleve su alimentación, mejore la calidad de vida", explicó, "queremos que viva sin complicaciones; que tenga sus pies, que no esté enferma del corazón, que no tenga ninguna alteración".



Puntualizó que las afecciones más comunes en un diabético son la neuropatía, fallas en el corazón y los riñones, y la retinopatía; esta última es la más temprana y se trata de una alteración en la retina, que podría terminar en ceguera, generalmente 10 años después del diagnóstico.



"Si hablamos de los pies, es muy frecuente la neuropatía, que es una enfermedad que empieza a destruir los nervios, principalmente en las extremidades inferiores, donde empiezan a salir úlceras que si no se cuidan terminan en amputación", subrayó.



INFORMACIÓN ES PODER



Blúmenkron Romero enfatizó que el objetivo con el que deberían trabajar todas las instituciones, sean públicas o de asistencia social, es informar a la población de cómo comer, qué actividades realizar y cuáles medicamentos tomar, pero también educarla para que apliquen esa información.



"Eso es lo problemático de la gente, que a veces sabe cuál es la alimentación saludable, pero no la lleva a cabo", aseveró, "a nosotros nos preocupa que aprendan y lo hagan, no hay una dieta, el problema es que todos comemos muy mal".



Añadió que a nivel nacional México cuenta con al menos 11 millones de personas con diabetes, de las cuáles únicamente el 9.4% se conocen, es decir, llevan un control en alguna de las instituciones públicas del sector Salud.