Vecinos crean grupo autodefensa contra ladrones en Guaymas

GUAYMAS(GH)

Un grupo de guaymenses crearon una "fan page" a través de la red social de Facebook denominada ‘Autodefensas Guaymas’ para denunciar los delitos de robo de los que son víctimas.



El grupo se abrió el viernes por la noche y hasta ayer sábado en la tarde tenía 875 seguidores, de los cuales algunos de ellos externaron su hartazgo por los robos a viviendas, vehículos y comercios que se han registrado en el Municipio en los últimos años.



En la página de Facebook, el administrador subió una fotografía de un hombre que había sido golpeado por vecinos cansados de la delincuencia e invitando a los ciudadanos a unirse a las autodefensas.



"Sabes cómo combatir tanto robo en casa habitación. La Policía es su cómplice, por ello no actúan, sólo nosotros unidos podemos regresarle a nuestros hogares la tranquilidad que hemos perdido", se lee en uno de los mensajes publicados y por lo que ganó 78 reacciones y 16 comentarios.



En otra publicación señalaron: "Te han robado en tu casa o auto y al denunciar no pasa nada. No te preocupes nosotros organizados atacaremos frontalmente a los rateros, únete a esta página para organizarnos y atacar a esas ratas impunes, unidos sólo podremos acabar con tanto robo en Guaymas".



De acuerdo con el análisis de delitos de alto impacto de Guaymas, durante la administración que preside Lorenzo De Cima Dworak se han perpetrado más de 197 robos a viviendas, siendo el 2016 el año con mayores delitos de este tipo de los últimos seis años.



Mientras que en el robo a vehículos hay 197 denuncias de septiembre del 2015 a septiembre del 2017, y 37 más por el robo a comercios.