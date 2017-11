Cartero de Agua Prieta asegura que es un oficio que deja muchos amigos

Agua Prieta(GH)

De forma inesperada Héctor Arturo Enríquez Samaniego recibió la noticia de su hermano sobre una oportunidad de empleo como cartero en Correos de México, aceptó y ya lleva quince años en el mismo trabajo.



Héctor Arturo, de 46 años y originario de Bacerac, Sonora, llegó a esta frontera cuando terminó la secundaria para continuar con sus estudios del nivel medio superior, en el Cbtis de Agua Prieta, porque allá no había preparatorias.



"Yo trabajaba en una ferretería y ya cuando miré la oportunidad aquí (en Correos de México), como son plazas con el Gobierno, hay más prestaciones y todo eso, me interesó más aquí", relató.



En los quince años que lleva laborando en Correos de México, ha tenido la oportunidad de desempeñarse en diferentes áreas, pero actualmente por falta de personal, detalló, volvió a laborar de cartero.



La parte más agradable de trabajar como cartero, mencionó, es la oportunidad que se tiene de conocer personas, aunque también ha experimentado el huir de perros y otras tantas ha sido víctima de sus mordeduras.



"Hasta me han mordido los perros, a todos, la mayoría de los que somos carteros nos han mordido los perros, de repente nos salen y nos muerden", relató.



Ni eso ni los molestos rayos solares lo han desalentado por continuar en el trabajo que lo ha ayudado a sacar adelante a su esposa y a sus tres hijos, uno de los cuales está estudiando Medicina en Hermosillo.



Cubrir los gastos de los estudios de su hija ha sido posible, abundó, porque además de trabajar en Correos de Méxicoinició con una purificadora de agua, donde es apoyado por su esposa.



A pesar de llevar quince años desempeñándose en el mismo trabajo, Héctor Arturo no ha perdido interés en su labor, en la que lo único complicado que ha encontrado es aprenderse las rutas y eso fue sólo al principio.



Ahora el cartero, de 46 años, no ve dificultades en el empleo, en el que pretende continuar hasta que se llegue el momento de su jubilación.