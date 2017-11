Reprueba Sonora por descuido de diabéticos: Salud

HERMOSILLO,Sonora(GH)

A nivel nacional Sonora continúa reprobado en los rubros ‘Impacto en Salud’ y ‘Retención del paciente’, en el tema de atención a la diabetes; esto se debe a que sólo 7 mil 500 pacientes, en todo el Estado, acuden a una institución de Salud Pública, aseveró Ana Luz Blancas García. De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes A.C., se estima que son al menos 80 mil diabéticos los que hay en la entidad.



La responsable estatal del programa de diabetes de la Secretaría de Salud explicó que 7 mil 500 diabéticos es una cifra que está muy por debajo de los números reales, ya que aquellos que padecen esta enfermedad y no llevan un control en alguno de los centros médicos, no son contabilizados.



"Sí hay noción de que hay más diabéticos", afirmó, "pero no todos van a las unidades de Salud a atenderse y eso es lo que nos preocupa".Para el endocrinólogo Roberto Holguín Almada esto no es problema de las autoridades y tampoco de instituciones.



"No es problema de autoridades, ni de instituciones, es cultura", señaló, "que a la gente le caiga el 20, están desapareciendo familias completas donde todos son diabéticos; necesitamos entender que la diabetes nos está matando, somos de los países que más muertes tiene y no estamos haciendo mucho".