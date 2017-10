Buscan cultivar hasta 2 mil has. de hortalizas

NAVOJOA(GH)

Hasta la fecha se han establecido mil hectáreas de cultivos de hortalizas en el bajo río Mayo, pero los productores esperan llegar a las 2 mil hectáreas, señaló Rafael Orduño Valdez.



El presidente de la Asociación de Horticultores del bajo Río Mayo indicó que hasta ahora el desbasto de agua no ha representado problemas para los productores, pero buscarán un buen manejo del recurso para evitar problemas a causa de la escasez.



"Si acaso tuviéramos problemas, pues sería en las etapas finales del cultivo, pero también si llueve del 15 de diciembre para adelante nos afectaría", apuntó.



Otro de los factores que mantiene a los 110 horticultores del Mayo a la expectativa son los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (TLC), dijo, los cuales están por definirse.



"Para que nos vaya bien hay dos factores: Que no caiga mucha agua en diciembre y que no se presenten heladas fuertes en invierno", subrayó, "de plagas estamos limpios, no hay ese problema en el Mayo".