Crecen 25% las ventas por pesca de camarón

GUAYMAS(GH)

En un 25% aumentaron las ventas en general en Guaymas este año con relación al anterior, en el mismo periodo por la derrama económica que ha generado la pesca de camarón de ribera y altura en Guaymas.



El presidente de Unión de Comerciantes del Centro, Arturo Sandoval Barbarín, informó que desde la segunda semana de septiembre que salieron las pangas, los comercios en general empezaron a presentar un repunte en sus ventas.



Señaló que el circulante económico en el Municipio es notorio y eso se refleja en el movimiento de personas que a diario transitan por las principales calles de la ciudad, lo cual era algo que no veían desde hace dos años.



"Algunos dicen que Guaymas no es un puerto pesquero, pero en lo personal afirmo que sí lo es porque cuando hay camarón y marisco, hay circulante de dinero en todos lados, eso se nota, lo sentimos quienes tenemos un negocio, aun cuando no es de necesidad básica", subrayó.



El año pasado, dijo, el repunte de las ventas iniciaron entre finales de noviembre y principios de diciembre y en enero la crisis regresó a la mayoría de los locatarios del primer cuadro de la ciudad.



"Desde que salieron las pangas, se ha visto movimiento parejo para todo tipo de negocio, desde joyerías, lo cual no es de primera necesidad, ropa, calzado, comida, en ésta última se ha visto mayor afluencia", apuntó.



Por el comportamiento en ventas que hasta ahora han presentado los diferentes comercios, opinó, para diciembre se espera un mes más activo de lo normal.



"Estamos haciéndole la invitación a los comerciantes que le eche ganas en poner promociones y ofertas para motivar al cliente a comprar en la ciudad", destacó, "no queremos que se nos vayan a otra parte".