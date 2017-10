"No dejen de buscar a mi hermano"

GUAYMAS(GH)

A contratar buzos especializados y a no detener la búsqueda en altamar para localizar al pescador Luis Sánchez Ríos, quien el sábado 23 de septiembre cayó al mar mientras trabajaba, exhortó su hermana a la empresa Selecta.



Eva Leticia Sánchez Ríos señaló que la familia ya dejó de buscar al pescador desaparecido en las inmediaciones de El Tobari, al igual que lo hizo la Cuarta Región Naval de manera activa, al cumplirse las 96 horas que marca el protocolo de búsqueda.



"El barco no puede salir a pescar, tiene que permanecer en el muelle amarrado hasta que se defina la situación de mi hermano, por favor no lo dejen de buscarlo", rogó.



"Queremos que no paren, no se perdió cualquier cosa, es un ser humano, es un padre de familia, un esposo, un hijo, un hermano, por favor sigan buscándolo por mar y que metan buzos, otras empresas lo han hecho", apuntó.



La empresa donde trabajó la temporada pasada y ésta, resaltó, hasta el momento no se ha acercado a la familia para explicarles lo sucedido, por lo que solicitaron información a la Capitanía de Puerto del punto exacto donde cayó Sánchez Ríos, pero se las negaron.



"Acudimos a la Capitanía para saber qué habían declarado los tripulantes porque ninguno se ha acercado con nosotros a decirnos qué pasó, como fue que mi hermano cayó al mar, por qué nadie se tiró por él, pero nos pidieron que lo solicitáramos a través de las autoridades competentes", explicó.



La familia, dijo, quiere saber las coordenadas exactas para buscar en las zonas cercanas, dado a que en los recorridos que han realizado por cuenta propia por altamar y tierra lo han hecho de acuerdo a lo que han conocido a través de medios de comunicación.