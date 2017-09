"Les dejaban tareas y yo no sabía ni leer"

Agua Prieta(GH)

Apoyar a sus hijos con las tareas de la escuela fue lo que motivó a Rosa Franco López, de 27 años, a despojarse de sus miedos y luchar por aprender a leer y escribir.



"Les dejaban tareas, o así, investigar (a su hija mayor) y pues yo no sabía ni leer, yo no sabía qué era y me decía mi hermana que me iba a ayudar, pero en veces venía y en veces no venía y pues sí sufría", relató.



Para Rosa no saber leer y escribir era como estar en un camino sin salida y ahora todo es diferente, se siente útil porque además de ser ama de casa, tiene un empleo que le permite contribuir al gasto del hogar.



"Sí me siento bien, sentí que soy una mujer útil ya pues, no, si yo sentía un camino sin salida, como si fuera uno a estar ciega, no sabe hacer nada", agregó.



Originaria de Minatitlán, Veracruz, Rosa llegó a esta frontera desde hace seis años sin saber leer y escribir, porque no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela en su natal Estado.



"Mi papá se murió cuando yo era una niña, y nunca conocí a mi papá y mi mamá hace poco se murió cuando tenía 18 años y pues me casé y me vine a vivir aquí", recordó.



Aquí aprendió a leer con el objetivo de ayudar a sus hijos en las tareas de la escuela, pero esto la llevó más lejos, consiguió un empleo, se siente feliz y le cambió la vida.



"Ya puedo trabajar en una fábrica y puedo ganar mi propio dinero, y ayudar en las tareas de mis hijos pues, ya no pido apoyo como hace tiempo que lo hacía y sí me cambió la vida, mucho", expresó.



Su sueño era trabajar, pero en esta frontera la mayoría de los empleos disponibles son en maquiladora y le exigían estudios, por lo que no tuvo la oportnidad hasta que aprendió a leer y escribir.



Pero no sólo eso, concluyó además sus estudios de primaria y secundaria, por lo que desde hace cuatro meses Rosa tiene un empleo en una maquiladora en la que utiliza una máquina de coser.



"Mi sueño era costura, era costurar y encontré el mejor sueño que tenía", comentó, "quiero ir a aprender pa’ cocer y hacer vestidos, sí sé hacer vestido pero a mano".



Así, sin querer, Rosa esperaba aprender a leer y escribir con el único propósito de ayudar a sus hijos a hacer tareas escolares, pero esto le permitió cumplir sueños imaginados y otros jamás pensados.