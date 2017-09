Tribu Mayo vivía en paz durante la Independencia

NAVOJOA(GH)

La Guerra por la Independencia de México pasó desapercibida en Sonora, excepto por la participación de un grupo de pápagos conducidos por quien fue gobernador de las Provincias de Sonora y Sinaloa y comandante general de las Provincias Internas de Occidente, Alejo García Conde.



García Conde llegó a combatir a José María González Hermosillo, comisionado para promover la lucha por la Independencia en el Noroeste del País, designado por el cura Miguel Hidalgo.



En esa batalla derrotaron a González Hermosillo, quien dejó unas cartas enviadas por Miguel Hidalgo y Costilla que sirvieron para juzgar al cura donde ordenaba matar a los españoles.



Manuel Hernández Salomón, cronista de Navojoa, manifestó que en 1810 había paz en la región del Mayo por ser una población indígena pura, ya que no se les consideraba mexicanos.



"No hubo movimientos armados y ningún tipo de participación porque era una tribu independiente, a raíz de que se fueron los jesuitas en 1767, ellos quedaron libres y se gobernaron así mismos", expuso.



La tribu Mayo no tenía arraigado el sentido patriótico, incluso cuando iniciaron las rebeliones indígenas contra el Gobierno de México, los indígenas llamaban mexicanos a los que venían del Sur del País.



"Lo único que se supo que en 1810, el intendente del Estado, Alejo García Conde sí llevó a un grupo de indígenas a combatir a José María González Hermosillo en Sinaloa y Nayarit, donde derrotó a los insurgentes que venían comandados del Sur", recordó, "en razón de ese combate se le puso Hermosillo a la capital del Estado".



Las principales tribus que se revelaron contra los "mexicanos" fueron los mayos y yaquis aliados en un mismo objetivo: Frenar los abusos del hombre blanco.



Fue hasta la Revolución Mexicana cuando los indígenas de esta región fueron considerados mexicanos, apuntó.