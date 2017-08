Generosos ciudadanos levantan casa a ancianita

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con botellas llenas de arena y cemento,tierra pero con los buenos cimientos del amor y generosidad que dan una estructura sólida de los ciudadanos, es construida la primera casa ecológica para doña "Lolita", quien lo perdió todo en un incendio.



María Dolores Hermosillo Yocupicio, de 62 años de edad, con una sonrisa agradece a la gente que le ha ayudado a levantar de nuevo su hogar.



"Yo vivo sola y una vez me sentí mal y fui al hospital ahí me internaron porque traía bronquitis y ya en la noche me habló un vecino para decirme que mi casa se estaba quemando", recordó, "le dije al doctor que me dejara ir pero no me dejó porque yo estaba mala".



A pesar de las adversidades de la vida doña "Lolita" se niega a sucumbir por lo que pidió el apoyo de la gente para levantar de nuevo su vivienda.



"Si me pueden seguir apoyando yo se los voy a agradecer mucho de corazón y que Dios los bendiga", expresó, "aunque sea que me ayuden con un catre y un ventilador porque no tengo nada, todo se me quemó.



Godofredo Márquez Carrizosa, encargado de la obra, manifestó que la casa tiene un avance del 60% y para su elaboración se ocuparon 2 mil 500 botellas de plástico de dos litros.



"Es la primera vez que construyo una casa con estas características, las medidas son de 3 por 3", agregó, "son botellas de refresco rellenas con arena o tierra, cada cuatro vueltas de botellas lleva una varilla por en medio que hace que sostenga los castillos".



Agregó que este tipo de casas son igual de resistentes que las construidas con ladrillo pero son más baratas.



"La diferencia a las de ladrillo es la economía nada más porque así con botellas resiste igual", abundó, "la durabilidad es igual a la de una casa de material".



La casa se edifica en Invasiones del fraccionamiento Misioneros en Navojoa.