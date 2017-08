Priistas sonorenses difieren sobre los candados a aspirantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Opiniones encontradas tienen reconocidos consejeros priistas sonorenses en relación a la posible modificación de las reglas para elegir al candidato a la Presidencia de la República en 2018, propuesta que será discutida hoy en la 22 Asamblea Nacional Ordinaria en la que tomarán parte 10 mil delegados de todo el País, de los cuales 204 son de Sonora.



José Encarnación Alfaro Cázares, ex presidente estatal del tricolor en el Estado, se pronunció por flexibilizar los procedimientos de postulación de candidatos.



"Existe la figura de candidatos externos que son aquellos ciudadanos simpatizantes a ser candidatos del PRI, actualmente no tienen mayor requisito que el salir mayor posicionados en las encuestas que los propios militantes que aspiren al mismo cargo.



"Nosotros planteamos que se reglamenten esas figuras y en todo caso se pide el piso parejo", afirmó.



Sin ahondar en el tema, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien ha tenido diversos cargos públicos, entre ellos diputado federal, subrayó que es importante construir un acuerdo para poder llegar lo más unidos posibles a esta candidatura.



"Ciertamente también es innegable que la opinión del Presidente (Enrique Peña Nieto) es importante para los priistas, reconocemos al líder moral y en esa condición es importante", continuo, "sin embargo hay métodos que no podemos obviar porque son los que contempla el estatuto".



PISO PAREJO



El presidente del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez, se pronunció por tener piso parejo tanto para militantes como para simpatizantes que aspiren a algún cargo de elección popular.



"Esto que hacemos ahora de pedirle a todos aquellos que quieran ser candidatos del PRI, que no son militantes sino simpatizantes, que se identifiquen primero, que hagan una manifestación de identidad con la ideología y con la propuesta del PRI, me parece un primer paso que va acompañado de no ponerle a los militantes más obligaciones que las que les pones a los simpatizantes porque los dejaríamos en situación de desventaja", dijo.



El senador Ernesto Gándara Camou, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, declaró que aunque le tocaría al Consejo Político Nacional discutir los requisitos para el candidato a la Presidencia, en esta asamblea sí se va a discutir y revisar los métodos se selección.



Los consejeros sonorenses afirman que el tricolor llega unido y con grandes desafíos a la asamblea nacional.



"El PRI llega por un lado unido como partido hacia el futuro, pero también con grandes desafíos y retos orientados a cómo recuperar la confianza", afirmó Antonio Astiazarán Gutiérrez.



"Hoy vivimos por parte de la ciudadanía, quizás como nunca antes, una sociedad mucho más informada, más crítica, más exigente", refirió, "y eso hace que los partidos políticos, todos, no solamente el PRI, tengamos en el futuro qué plantearnos nuevas soluciones a nuevos problemas".



El dirigente del tricolor en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez, señaló que todos los partidos políticos atraviesan en periodos en los que se pone a prueba su unidad, la resistencia y también las exigencias internas por una mejor conducción de los asuntos públicos.



A la pregunta de que si el PRI todavía tiene la oportunidad de recuperar el terreno perdido, asentó:



"Claro que tenemos, nosotros reaccionamos de manera inteligente, rápida y eficiente, ahorita estamos integrando una Comisión Nacional de Ética, con el único propósito de que se comprometan a respetar un código mínimo de ética".



Para el cajemense José Encarnación Alfaro, el PRI tiene muchas posibilidades de mantenerse en la Presidencia de la República, ya que es el partido con mayor fortaleza estructural en el País.



"Más allá de las encuestas o estudios de opinión la realidad se ve en la operación cotidiana del partido", enfatizó, "debe de hacer un alto y adecuarse hacia los militantes,



democratizando los procedimientos de postulación de candidatos".



El senador Ernesto Gándara Camou señala que los priistas llegan con una participación muy intensa, de manera autocrítica o autocrítica, pero también de forma propositiva.



"Somos el partido con más participación, con muchas propuestas, estoy seguro con muchas perspectivas", refirió.