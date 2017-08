Niños destacados representan a Sonora

(GH)

Un total de 30 niños de sexto de primaria de todo el Estado participaron en la Olimpiada del Conocimiento "Convivencia Infantil" 2017 en donde tuvieron la oportunidad de convivir con otros mil menores de alrededor del País en la Ciudad de México.



El alumno representante de Sonora fue Daniel Arturo Núñez Gil, originario de Navojoa, tiene 12 años y acaba de terminar la primaria en la escuela Moisés Sáenz, ubicada en dicho municipio.



Sus maestros, Heleny Casillas Gallardo y Fernando Quezada Pina lo acompañaron a él y a los 29 niños restantes al magno evento donde pudieron conocer la residencia oficial de Los Pinos, al presidente de México, Enrique Peña Nieto y obtener un reconocimiento.



"Este fue un examen en diferentes etapas, participaron todos los alumnos de sexto grado del Estado a nivel nacional y cada Estado elige a los mejores alumnos de cada delegación", explicó la docente.



El miércoles pasado se efectuó la ceremonia en donde los destacados estudiantes convivieron con el Presidente de la República y se recibieron los reconocimientos a los representantes de cada Estado.



"El objetivo es reconocer a los niños más destacados de todos los estados, creo que es uno de los mayores estímulos que pueden obtener los niños de primaria", manifestó Casillas Gallardo.



Son jovencitos ejemplares



Daniel Arturo Núñez Gil, de 12 años, es originario de Navojoa, fue el primer lugar a nivel Estado.



Dijo sentirse orgulloso de haber sido uno de los niños destacados en dicho evento.



"Estuvo muy bueno, hasta fuimos al Six Flags y a otros lugares, además conocimos al presidente Peña Nieto en una ceremonia que nos hicieron a nuestros compañeros y a otros niños del País", comentó.



El menor fue premiado con un reconocimiento el cual fue entregado por parte de Enrique Peña Nieto, quien además dijo sentirse emocionado y haber sido uno de los mejores promedios en los exámenes.



Por su parte, Pablo Roberto Duarte Zaragoza, de 11 años, obtuvo el primer lugar a nivel Hermosillo.



Él estudia en la escuela primaria Estado de Oaxaca en la capital sonorense y dijo sentirse sin palabras.



"Me siento muy bien", expresó, "fue muy emocionante, no podría describir cómo me siento o explicarlo".