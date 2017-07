Malas condiciones de autos de playa es causa de accidentes

Puerto Peñasco(GH)

La falta de pericia y de uso del material de seguridad por parte de los conductores, así como el mal estado de las unidades, son de las principales causas de accidentes con vehículos de playa, señaló Francisco Javier Carrillo Ruiz.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) aseguró que ya se han reunido con los prestadores de este tipo de servicios para verificar y advertirles sobre la obligatoriedad de que provean el material de seguridad.



Agregó que al ser vehículos de recreación motor a gasolina, la responsabilidad de su control recae en Seguridad Pública más que en la UMPC.



Esta dependencia de seguridad, indicó, debe verificar que este tipo de vehículos, como cuatrimotos y Rhinos, no sean conducidos por menores de edad, que las unidades cumplan con la normatividad y que se use el equipo de protección adecuado, de lo contrario deben detenerlos.



"Les dijimos (a prestadores de servicios) que si no tienen las puertas colocadas, sus Rhinos no van a poder rentarlos, ya hay una reunión previa y estuvieron de acuerdo", aseguró Carrillo Ruiz.



Para muestra de los constantes accidentes en este tipo de vehículos, donde es común que alguna persona resulte gravemente lesionada o pierda la vida, confirmó que el pasado domingo un vehículo tipo Rhino comenzó a incendiarse en el área de "La Loma", sin que se reportaran lesionados, al parecer por algún desperfecto mecánico.



Lo cierto es que urge que las autoridades dejen de "pasarse la bolita" sobre a quién le corresponde regular esta actividad y comiencen a hacerlo eficazmente, pues solo así podrán prevenir accidentes que ya han llegado a ser fatales.



"Lo que pasa es que ellos (turistas) no se ponen los cascos ni nada, ellos (prestadores de servicios) dicen que les rentan el Rhino o la moto y les dan el casco, ellos (usuarios) son los que no se lo ponen".