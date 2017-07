Se reduce cada vez más el agua del represo El Huacal en Nacozari

Nacozari de García(GH)

Aunque se había informado que el agua captada en el represo El Huacal se agotaría a principios de esta semana, todavía se obtiene líquido, pero se ha reducido a sólo 10 litros por segundo.



Actualmente se está haciendo llegar a través de la red de agua potable únicamente 28 litros por segundo y el resto de agua que se necesita se reparte por medio de siete pipas.



En Nacozari de García, según el censo de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 13 mil 843 habitantes y para cubrir su demanda de consumo se requieren al menos 100 litros por segundo.



Hace algunas semanas a través de la red de agua potable se suministraban 45 litros por segundo, pero ahora son casi la mitad, por lo que la situación se agrava cada vez.



El presidente municipal Eduardo Encinas Moreno señaló que aunque se han registrado lluvias en la región, el agua que ha llegado a Nacozari de García ha sido muy poca.



"El Huacal necesita dos, tres llovidas, que el agua empiece a correr para que empiece a caer en los arroyos que son los afluentes, pero no, no ha habido recuperación aún... pero sigue bajando el nivel", indicó.



Debido a esta situación el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) Jorge Sánchez Castillo, detalló que cada media hora se han apagado los motores de bombeo para evitar que se quemen.



Lo más grave de la situación, destacó, es que como no se ha iniciado con la construcción de la Presa Centenario, este problema volverá el próximo año.



Por lo pronto se sigue abasteciendo a la población mediante siete pipas de agua que llevan el líquido desde comunidades cercanas a Nacozari de García y se espera conseguir más para esta contingencia.