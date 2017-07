CPA reabre puertas del Delfinario Sonora

GUAYMAS, Sonora(GH)

Con demostraciones educativas y terapias asistidas con cuatro delfines nariz de botella, la gobernadorade Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, reinauguró el Delfinario Sonora para continuar con las actividades a beneficio de los niños con capacidades diferentes.



Pavlovich Arellano informó que a partir del viernes el complejo de terapias estará abierto al público en general para presenciar los shows de los delfines donde se ofrece una clase educativa sobre estos animales, y el lunes reiniciarán con las terapias asistidas.



Señaló que los lobos marinos que fueron llevados al Centro Ecológico durante el proceso de la remodelación del Delfinario Sonora, ya regresaron a su hogar para sumarse a las actividades recreativas que se ofrecerán de viernes a domingo.



"Hay personas quienes pueden pagar las terapias de otros estados de México y también de Estados Unidos, que ellos solventen a los que no, estamos buscando un esquema, pido a usuarios y a todos que lo cuiden", destacó.



El Estado, dijo, busca un mecanismo que los lleve a ser autosustentables y el apoyo de empresarios para continuar dando el apoyo a los niños de escasos recursos que requieren terapias en el Delfinario.



"Estoy muy contenta y es un esfuerzo de todos, del Gobierno federal que nos apoyó con los defines, del Gobierno estatal, de la iniciativa privada que ayudó con recursos, pero sobre todo a la gente que ha trabajado aquí por años, que a pesar de las condiciones en las que estaban ellos aquí seguían pendientes de sus lobos marinos", apuntó.



En los trabajos de modernización donde se invirtieron más de 78 millones de pesos, dijo, se incluyeron áreas de sombra para que los padres de familia que llevarán a sus hijos a las delfinoterapias disfruten el momento al lado de sus hijos.



"Siempre he pensado que las obras no son de un Gobierno, obras como éstas deben perdurar independiente de quien gobierne, me parece fuera de lugar que se dejen obras tiradas que son de tanto beneficio para tantos niños que enfrentan alguna discapacidad", puntualizó.



Pavlovich Arellano, antes de iniciar con la demostración de la terapia asistida, tuvo la oportunidad de darle un beso a uno de los cuatro delfines que brindarán las terapias asistidas a los niños con capacidades diferentes.



Dentro de la clase educativa que se ofrece en el show, se brinda información relacionada a los delfines, así como la capacidad que tienen para nadar.



Avanza reforestación en Estero El Soldado



La reforestación en el Estero El Soldado podría presentar un avance considerable en diciembre, adelantó el titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes) durante su gira por Guaymas.



El funcionario estatal apuntó que en vez de pagar las sanciones que le impuso el Gobierno federal a la antigua administración por la colocación de la torre para las tirolesas, la Cedes optó por reforestar la zona impactada con el mangle que se produce en la zona.



Señaló que antes de iniciar con el proceso de reforestación ofrecieron talleres de capacitación a las personas que participarán en estas acciones que estarán supervisadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.



"Lleva un proceso primero, tenemos que producir el mangle y después sembrarlo, yo creo que para diciembre podamos tener un avance que podamos presumir", puntualizó.