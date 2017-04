Niño ama tradiciones indígenas

NAVOJOA, Sonora(GH)

A sus 9 años de edad, Esteban Cota Rodríguez es uno de los danzantes de venado más jóvenes de Navojoa y aprendió por amor a sus tradiciones.



El originario de Pueblo Viejo, Navojoa, cursa el cuarto año de primaria y cambió los videojuegos por un pasatiempo que le apasiona: Disfrutar de las fiestas tradicionales indígenas.



"Empecé a bailar desde los 5 años, mis abuelitos me compraron una cabeza de venado y mis papás los tenábaris", recordó, "me gusta mucho ver las fiestas, los fariseos y aprender la lengua".



Agregó que desde pequeño tenía una fuerte atracción, la cual no puede explicar hacia el misticismo de la indumentaria del Danzante de Venado.



"Me llamaba mucho la atención cómo hacían sonar las sonajas y la cabeza de venado por eso les pido a mis papás que me lleven a las fiestas", abundó, "ellos me han apoyado mucho".



El niño ha participado en eventos culturales en la región y estatal, además de ser un destacado participante en las olimpiadas culturales celebradas hace tres años en esta ciudad.



"Sí juego a veces, pero me gusta más bailar, y lo que me llama la atención son las máscaras de los fariseos", destacó.



El talento del menor y sus logros son orgullo de sus padres quienes han hecho el esfuerzo de impulsarlo para que siga con una tradición milenaria.