"Crystal" engancha a mujeres que desean adelgazar en Navojoa

Navojoa, Sonora(GH)

La vanidad de lucir esbeltas está enganchando a las mujeres de la ciudad de Navojoa a la droga conocida como "crystal", una moda que tomaron de Estados Unidos.



El director de Salud Municipal, Jesús Enrique Noriega, expresó no duda que algunas personas usen la droga para bajar de peso, pero la mayor parte de su uso es porque la mentanfetamina es más barata.



"Me parece un verdadero suicidio usar droga para bajar de peso, no dudo que algunas personas lo hagan, pero no creo que sea el común denominador del uso del ‘crystal".



Pese a que el consumo del "crystal" causa pérdida de peso existen consecuencias negativas como la caída de cabello y piezas dentales, resaltó.



Según datos del Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (Crread), 3 de cada 10 mujeres adictas se iniciaron en el consumo de "crystal" buscando bajar de peso.



Aldo Alonso Flores Robles, director del Crread, indicó que el uso de este tipo de sustancias ya no es privativo de mujeres de bajo nivel sociocultural, sino que también se ha vuelto popular entre las féminas de ato nivel social.



"En la última década el consumo de drogas en mujeres aumentó 75%", apuntó, "la mayoría busca adelgazar".



"Yo llamo al ‘crystal’ la droga del líbido porque muchas mujeres, por modas de Estados Unidos, la consumen para adelgazar pero se enganchan", recalcó.



Abundó que en este centro se han atendido a personas que internan a mujeres que iniciaron con pequeñas dosis para obtener un cuerpo esbelto, de acuerdo con la moda en la actualidad.