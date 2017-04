Fijan fianza a presunta culpable de choque

CABORCA, Sonora(GH)

Una fianza de 20 mil pesos sin prisión preventiva le fue impuesta a Lucía "N.", quien es acusada de ocasionar el accidente del pasado viernes en la ciudad donde seis personas murieron y tres más resultaron lesionadas, informó la Policía Estatal Investigadora (PEI) mediante un comunicado de prensa.



La mujer de 21 años de edad enfrenta cargos por "delito culposo con motivo de tránsito de vehículos con resultado de material de homicidio", detallaron, en número de seis, y lesiones en tres personas.



Agregaron que también deberá presentarse a firmar cada quince días, no podrá ausentarse de la ciudad y estará bajo supervisión al acreditar ser estudiante.



La próxima audiencia de vinculación se programó para el viernes 14 de abril a las 12:00 horas, se dio a conocer, donde estarán representantes de la Fiscalía.



El juez oral penal en la audiencia inicial calificó de legal la detención, tuvo por formulada imputación, amplió el término constitucional y se dictaron medidas cautelares, añadieron.



Fue el pasado 7 de abril por la tarde cuando seis personas perdieron la vida y tres más quedaron lesionadas, señalaron, todas originarias de Sinaloa, quienes viajaban en un pick up Nissan blanco.



Destacaron que pruebas periciales con versión de testigos indicaron que Lucía "N.", conductora de un Chevrolet Tahoe color negro, modelo 1999, cortó circulación a un tractocamión que transitaba sobre la carretera Internacional, lo que ocasionó que éste volcara sobre el pick up donde estaban las víctimas.