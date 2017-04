CPA supervisa obras del Delfinario Sonora

Guaymas, Sonora(GH)

Los trabajos de modernización de la primera etapa en el Delfinario Sonora supervisó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y anunció que en unas semanas los cetáceos llegarán a Guaymas para reiniciar el programa de terapias.La mandataria estatal recorrió el complejo turístico y de terapias mientras se le explicó las obras que se realizaron con una inversión de 78 millones de pesos, entre las cuales destacan la sombra en el estanque de los delfines.Expuso que el 19 de este mes se inspeccionará el lugar donde estarán los delfines para empezar con los trámites correspondientes ante las autoridades federales para su traslado bajo el apoyo de la Secretaría de Marina-Armada de México."Los delfines llegan en ese momento, están en cuarentena adaptándose, no pueden dar terapias ni dar shows mientras están adaptándose, ya después de esos 40 días ya podemos empezar", puntualizó.El Delfinario Sonora, destacó, será un área autosustentable, dado a que el agua que se utilice será reciclada para el sistema de riego de la vegetación que tienen en el lugar, sin contaminar el mar."El Delfinario no sólo se rehabilitó, sino además se mejoró la calidad de todo lo que se tenía, eso es lo importante, si ya lo teníamos así pues había que mejorarlo, para las personas que esperan a sus hijos durante las terapias ya no esperarán en el Sol", destacó.