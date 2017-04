Expondrá Musas evolución del arte con "Sonora 1.0"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el ánimo de extender la cultura en Sonora, las creaciones de artistas nativos o formados en esta tierra tendrán una colección permanente en el Museo de Arte de Sonora (Musas), a partir del próximo 3 de mayo.



La muestra que se exhibirá durante un año en ese sitio cultural, señaló Ruben Matiella Villaescusa, director del Musas, es una recopilación que cuenta la historia de 50 años de obras de artistas sonorenses, bajo el nombre "Sonora 1.0: Apuntes de una colección".



"Es una exposición en donde se va relatando lo que ha pasado en Sonora a partir de la fundación de la Escuela de Artes de la Universidad de Sonora, es la historia del arte en el Estado", refirió.



Desde el 2009, año en que se fundó el recinto artístico, explicó, no se le dotó de una exposición permanente, por lo que, aunque es cuestión de semántica, no se le puede reconocer como museo, sino como una galería.



Detalló que ahora se tendrá una recopilación permanente de obras en una primera de tres exposiciones, que a su vez derivan de una serie de investigaciones realizadas por los curadores Octavio Avendaño Trujillo y Edgardo Ganado Kim, sobre el arte en Sonora y México, respectivamente.



"La idea inició porque buscamos adentrarnos, no nada más en formar una colección del trabajo de los sonorenses, sino realizar una investigación a fondo de cuál ha sido la evolución del arte en Sonora en los últimos 50 años", apuntó.



ES UNA DONACIÓN



Quienes visiten el Museo de Arte de Sonora a partir de mayo podrán encontrar obra donada por los propios artistas, familiares de éstos y la sociedad civil de áreas como pintura, plástica, fotografía, video, entre otros.



Matiella Villaescusa adelantó que la primera parte de esta colección permanente, "Sonora 1.0", se ubicará en la sala principal del Musas, la cual actualmente recibe adecuaciones para la muestra.



Dio cuenta de que, con la apertura del recinto artístico, surgió un movimiento importante, como una especie de explosión plástica en la que se han interesado cada vez más personas, en especial jóvenes.



"Contrario a lo que en el imaginario nacional se piensa o se habla en muchos casos, Sonora ha tenido un movimiento plástico importante, hemos permeado en otros lugares del País y del extranjero con la aportación de los sonorenses".



"Yo creo que este interés tiene que ver con que Sonora históricamente ha sido un Estado que ha vivido un poco relegado en temas culturales y con la construcción de este espacio (Musas) tuvimos acceso a exposiciones, visitas, talleres que despertaron el interés cultural", definió.



La investigación de los curadores Avendaño y Ganado se realizó en instituciones como El Colegio de Sonora, la Unison, talleres de artistas sonorenses, familias de artistas fallecidos y en ciudades como Sydney, Australia y Los Ángeles, Estados Unidos.



"A partir de esta investigación vamos a hacer un libro para que quede constancia de todo, de la exposición Sonora 1.0, que es la primera parte de la colección permanente que se desprende de una serie de tres investigaciones", citó.



La segunda parte de la colección permanente, añadió, contará la historia del arte en la región desde el siglo XIX a la fecha y la tercera parte datará sobre el arte en tiempos de la prehistoria sonorense.



El funcionario estatal expuso que debe haber un especial reconocimiento a la sociedad civil y coleccionistas de arte que aportaron obras para la exposición, lo que habla de un interés de los sonorenses hacia la cultura.