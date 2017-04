Gobernadora inicia operativo de Semana Santa en San Carlos

Guaymas, Sonora(GH)

Con la participación de autoridades policiacas, militares, cuerpos de auxilio y de salud, arrancó la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, el operativo de la Semana Santa en Familia 2017, en San Carlos Nuevo Guaymas.Pavlovich Arellano informó que se desplegó un importante operativo en carreteras y puntos turísticos para reforzar la seguridad y apoyo a turistas, con cerca de dos mil agentes federales, de la Secretaría de Marina, Ejército y las policías estatales y municipales , con apoyo de unidades en tierra, helicópteros, embarcaciones y el avión sigiloso.La mandataria estatal, al dar arranque al operativo de seguridad al que se sumarán los tres niveles de Gobierno, recomendó a las familias y a los jóvenes a no conducir en estado de ebriedad, no usar el teléfono y no maquillarse para prevenir accidentes lamentables.Durante su gira por San Carlos les dio la bienvenida a los turistas, les entregó volantes y una serie de recomendaciones para que su estancia en el destino turístico sea sólo de disfrute familiar, sin complicaciones.La principal prioridad del Estado, dijo, es que todos los vacacionistas disfruten en paz y tranquilidad la época Santa para evitar ser partícipes de accidentes de cualquier índole."Este domingo en el rancho de mi familia en donde no hay nada con lo que pudiera pasar algo, donde no hay estado de ebriedad porque son niños, tuvieron un accidente mi hija y cuatro sobrinos, gracias a Dios no pasó a mayores, sólo fracturas y lastimaduras, lo que les quiero decir es que todos somos responsable sobre todo de nuestros niños pequeños", puntualizó.A la sociedad que tenga la oportunidad de ver personas alcoholizadas intentando conducir un auto, recomendó, evitarlo de la manera pertinente y no exceder la velocidad en carreteras.