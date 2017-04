En buen estado está carretera a Nacozari

Nacozari de García(GH)

En buen estado se encuentra el tramo carretero Fundición- Nacozari de García, del cual alrededor de 27 kilómetros estaban en mal estado hasta el año pasado.



Las autoridades municipales señalaron que de acuerdo con el proyecto se realizó la reparación de este tramo que se deterioró por falta de mantenimiento.



Durante el presente periodo vacacional el tramo carretero Agua Prieta-Nacozari de García es transitado por los viajeros que se dirigen hacia los pueblos de la Sierra y hay algunos otros que van a visitar a sus familias.



Así que quienes tendrán que pasar por esta población o que irán de visita no tendrán que preocuparse por las condiciones del camino porque fue de forma reciente reparado.



La población de Nacozari de García no es un destino turístico debido a que no es una comunidad que cuente con muchos atractivos turísticos, se dio a conocer.



En cambio el lugar que sí es frecuentado es Pilares de Nacozari de García, el cual resulta ser un atractivo para quienes han escuchado las historias de lo que alguna vez fue un lugar próspero.



De cualquier manera, aunque se esperan pocos visitantes, al igual que el resto de las ciudades de Sonora, en Nacozari de García ya se activó el Operativo de Semana Santa con el propósito de salvaguardar la integridad de los viajeros.