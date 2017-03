Feliz a sus 68 años; sale adelante con la venta de nopal

Guaymas(GH)

A sus 68 años de edad, Paula Carrillo Nava, no ha perdido la energía y las ganas de salir adelante por sí sola, y a diario se levanta para salir a vender los nopales del ejido Ursulo Galván.



La mujer, quien vive sola en la colonia Ronaldo Camacho, de Empalme, de lunes a domingo, acude a la calle Reforma para picar los nopales que le llevan sus proveedores y así distribuirlos entre sus clientes con una sonrisa en su rostro.



"Tengo cuatro hijos, no me gusta darles problemas, a ellos les pido ayuda cuando de plano se me ‘atora la carreta’, estoy en un programa de ayuda del Gobierno, porque no recibo pensión y soy viuda", externó.



En promedio, durante las cuatro horas que se dedica a vender nopales y otras verduras saca 100 pesos de ganancias y cuando los días son buenos se lleva hasta 200 a su hogar, lo que utiliza para la compra de despensa y pagar servicios de agua y luz.



"Recién me acaban de robar ‘toditito’, no tenía muchos muebles en la casa pero ahora luce vacía, poco a poco me voy a levantar, trato que eso no me afecte porque me gusta vender las verduras siempre con una sonrisa", subrayó.



La mujer nunca se pensionó porque durante una buena parte de su vida se dedicó a trabajar para un pequeño restaurante que manejaba su madre, y al quedar viuda no se interesó por investigar si le correspondía esta prestación.



"Nunca pensé en una pensión, a lo mejor no pensaba en llegar a esta edad", agregó, "por eso no me preocupó ese tema, trabajé mucho con mi madre en un restaurante que tenía".