Cobran por entrar a las playas en San Carlos y Guaymas

Guaymas(GH)

Cobros disfrazados por el uso de estacionamientos se aplican para accesar a las playas de Guaymas y San Carlos, además del uso de sombras, mobiliario y baños, lo que representa un gasto mínimo de más de 200 pesos por día.



En Miramar ofrecen renta de mobiliario, carpas, sombrillas y juegos acuáticos, así como cobros por entrar al estacionamiento y usar los baños públicos, con costos que van desde los 5 hasta los 200 pesos.



En San Carlos, para ingresar al balneario de Los Algodones deben pagar 20 pesos, y aunado a eso se enfrentan al pago de 5 pesos por utilizar los baños portátiles con olores fétidos que instalan tras las dunas.



José Arturo Gastélum Pérez, encargado de la renta de carpas, mobiliario y juegos acuáticos en la playa "El Veneno", de Miramar, se prepara para recibir a más de 10 mil vacacionistas durante el periodo de Semana Santa.



El prestador de servicios señaló que las palapas que fueron instaladas por el Estado como parte del proyecto de "Playa Pública", no se cobran por su uso, pero sí del mobiliario y de otras carpas o sombrillas sobre la orilla de la playa.



"El año pasado no nos dimos abasto para atender a los visitantes, porque las obras que se hicieron en la playa le robó espacio a la playa y la gente ya no cupo igual, las autoridades tuvieron que cerrar la calle, y este año esperamos que sea similar", apuntó.



Otros costos



Las mesas con cuatro sillas de plástico, dijo, se rentan en 50 pesos, al igual que las sombrillas, mientras que las carpas tienen un costo de 200 pesos por todo el día, precios que se mantendrán durante este año.



"Manejaremos los mismos precios de otros años y ofreceremos promociones a quienes renten el equipo acuático", apuntó, "los baños y el estacionamiento es ajeno a nosotros, eso lo maneja Bomberos Voluntarios".