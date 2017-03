Preocupa a Salud accidentes en moto

Navojoa(GH)

El alto número de accidentes en motocicleta preocupa a autoridades de Salud, quienes hicieron un llamado a los padres de familia para que no faciliten un vehículo de este tipo a sus hijos.



El director del Hospital General de Navojoa, Felipe Gutiérrez Millan, precisó que solo en esté nosocomio se atienden tres accidentados a la semana de los cuales, dos son casos graves.



"Estamos viendo que se combinan exceso de velocidad, imprudencia y alcohol, esto es un llamado para los padres de familia porque no hay autoridad que alcance a cuidar a todos los motociclistas", agregó.



El 50% de las personas accidentadas, reveló, son jóvenes quienes por no respetar el reglamento de tránsito ni usar casco, los accidentes son de fatales consecuencias.



El jefe de socorro de la Cruz Roja Mexicana en Navojoa, Javier Barrera Peralta, indicó que en lo que va del año han atendido 44 accidentes en motocicleta, mientras que el 2016 cerró con 166 percances.



Según estadísticas de autoridades de la Dirección de Salud Municipal, mueren en promedio al año 33 personas en Navojoa por accidentes viales, de los cuales el 50% son jóvenes.



Autoridades de Tránsito Munipal señalaron que por ser un vehículo más económico, la motocicleta es el medio de transporte más común en la ciudad y a diario se levantan de 7 a 15 multas a conductores por incumplir con el uso de equipo de protección.