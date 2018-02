Crecen enfermedades de transmisión sexual

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Los casos de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que es más diagnosticada en hombres, van en aumento en los municipios del Sur de Sonora, donde se reportan de 2 a 3 casos en un promedio mensual, informó Elba Cruz Vázquez Bañuelos.



La directora del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), señaló que los pacientes con sífilis en los municipios del Sur de Sonora, desde Guaymas hasta Álamos, han ido en incremento en los últimos años por la falta de prevención.



"Han aumentado en un 10%, se dan de 2 a 3 casos por mes (de sífilis)", subrayó, "se está disparando, no es mortal con tratamiento, el VIH no tiene manifestación a menos que tengas diarrea, vómito, fiebre, tarda; la sífilis no, en tres días te aparece".



"Se da más en hombres, donde quiera, si te contagias de sida no hay cura, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual por una bacteria, el sida un virus", insistió.



Esta enfermedad de transmisión sexual, a diferencia del sida, se puede curar y detectar de manera temprana, aunque puede dejar daños e incomodidad.La sífilis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se transmite vía sexual o de la madre gestante al feto, apuntó, el mal produce lesiones cutáneas ulcerosas en los órganos sexuales.



Debido a que también la sífilis pasa de madres a hijos, se recomienda que todas las mujeres embarazadas se realicen pruebas durante la gestación, de acuerdo con las autoridades de Salud.



El Estado de Sonora sólo en marzo registra 76 nuevos casos de sífilis adquirida, según estadísticas de nuevos casos de enfermedades de la Secretaría de Salud.