Balacera genera pánico a la salida de Nogales Registran otros tres homicidios este fin de semana

Nogales(GH)

Un enfrentamiento a balazos entre elementos de Seguridad Pública y hombres armados a bordo de dde de os vehículos generó pánico entre conductores de la carretera y habitantes de colonias cercanas.



La refriega dejó como saldo cinco detenidos, entre ellos, un herido de bala, así como un hombre asesinado a balazos en otro sector de la ciudad, el cual presuntamente pudiera estar involucrado con los detenidos en la balacera.



El hombre asesinado en la calle Privada de la Madrid del fraccionamiento Terranova fue identificado como Thomas L. Carrazco, originario de Phoenix, Arizona, quien fue ultimado a las 14:00 horas cuando caminaba para entrar a un domicilio.



Según informe de Seguridad Pública fue minutos después de las 14:00 horas cuando reportaron detonaciones de arma de fuego rumbo al Sur de la ciudad, la cual causó la movilización de las diferentes corporaciones policiacas y del Ejército Mexicano.



Las autoridades municipales marcaron el alto a los sospechosos de realizar las detonaciones con armas de fuego, los cuales viajaban en un pick up GMC Sierra, de color negro quienes desobedecieron la orden y huyeron con rumbo a la Carretera Internacional.



Los fugitivos lograron pasar un bloqueo de fuerzas policiales instalado en el Puente Encinas y continuaron su huída hasta llegar al entronque del camino Unison campus-Nogales, donde se ponchó un neumático del vehículo pick up de donde bajaron disparando balazos en contra de los policías.



De acuerdo con un comunicado de Seguridad Pública se detalla que los presuntos delincuentes trataron de abordar otro vehículo sedán marca Chevrolet, de color gris y en esos momentos se registró un enfrentamiento contra los elementos policiacos hasta someter a las cinco personas, uno de ellos herido de un disparo.



Hasta ayer por la tarde permanecía bloqueado el tráfico vehicular en la calle Ramírez y F. Arreola, con un operativo policiaco que custodiaba al herido en el Hospital General.



Las autoridades policiacas informaron que se realizan las indagatorias para determinar si los detenidos en el enfrentamiento a balazos con policías tienen relación con el homicidio suscitado en el fraccionamiento Terranova de esta frontera.



Ciudad Obregón.- Tres hombres sin vida con signos de violencia fueron localizados entre el viernes y sábado pasado en Cajeme, lo cual suma 30 homicidios en lo que va de este año.



El último asesinato se presentó sobre la calle Campeche entre Norte y Cajeme durante los últimos minutos del día, y los primeros de este sábado.



Según autoridades policiacas, una persona de oficio taxista caminaba con su esposa cuando fue atacado a balazos por desconocidos a bordo de una camioneta.



Aunque el cuerpo no ha sido identificado de manera oficial, se habla de que el cuerpo corresponde a J.A., de 35 años.



Horas antes de este hecho, los cuerpos de dos personas más fueron encontradas sin vida al Oriente del Ejido Carabina. Ambas víctimas estaban maniatados y presentaban impactos de bala en la cabeza.