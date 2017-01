Planean manifestantes nuevas estrategias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Protestas en contra el alza a la gasolina por parte del grupo "No al Gasolinazo Sonora" se diversificarán en los próximos días en Hermosillo, informó Juan Felipe Negrete.



El integrante de este movimiento social expuso que de nuevo estarán en la Agencia Fiscal del Centro de Usos Múltiples (CUM) para promover el "boicot económico".



Recomendarán efectuar pagos de revalidación de placas, impuesto predial y traslado de dominio, hasta que se cumpla la fecha límite para hacerlo sin recargos, que es el 31 de marzo.



ANALIZARÁN SITUACIÓN



Negrete añadió que hoy a las 16:00 horas varios ciudadanos se reunirán para determinar a partir de qué día y hora tendrán presencia en la agencia y puntos de tesorería.



Planean un volanteo en los principales cruceros de la ciudad para hacer una invitación a una marcha, la cita es para el domingo 15 de enero a las 11:00 horas en la plaza Emiliana de Zubeldía.



Además mañana a las 16:00 horas, igual que el viernes pasado, tendrá efecto la asamblea general en el estacionamiento del gimnasio de la Universidad de Sonora para informar y promover los pasos a seguir para interponer un amparo en contra de las alzas.



A través de la página de Facebook: No al Gasolinazo Sonora puede consultar las acciones a desarrollar en las próximas horas y días.



EN CALMA



El libre tránsito en la plaza de cobro 152 Hermosillo, continuará hoy a partir de las 9:00 horas.



Ayer estuvo "tomada" ayer por décimo día consecutivo por los integrantes de "No al Gasolinazo Sonora".



Alrededor de 25 personas participaron por la mañana y ya se organizaron por turnos para permanecer hasta el anochecer; ni policías y personal de la caseta los molestan.