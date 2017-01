Apoyan PRI y PAN bajar prerrogativas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tanto el PRI como el PAN señalaron estar de acuerdo con la propuesta de la gobernadora Claudia Pavlovich , sobre reducir un 50% las prerrogativas a partidos políticos como una medida de austeridad.Gilberto Gutiérrez Sánchez, dirigente del PRI, manifestó que mientras los empresarios estén de acuerdo con el Gobierno del Estado para que no se pierdan empleos ni el dinamismo en la economía de Sonora, los partidos apoyarán la iniciativa."Y si la población en general hace también su parte, lo menos que podemos hacer los partidos políticos es estar del lado de la gente", explicó, "para priorizar mejor el gasto de los recursos públicos como los que recibimos, para que vayan a donde más falta hagan".David Galván Cázares, dirigente del PAN en Sonora, expresó que sí está de acuerdo con la propuesta de la Gobernadora, sin embargo añadió que le gustaría ver una reducción del 50% también en el salario de los empleados del Estado y en los recursos de los poderes Judicial y Legislativo."No hay ningún problema, ahorita no nomás los partidos, sino todos. Me gustaría ver la propuesta acompañada de reducción en la nómina de los trabajadores del Estado y en los recursos que tienen que ver con el poder Judicial y Legislativo", subrayó.Agregó que el sistema de Gobierno debería hacer un gran esfuerzo para "apretarse" el cinturón, pero sin olvidar que el que está fallando a los mexicanos, es el Gobierno de Enrique Peña Nieto