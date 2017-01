Gobernadora propone recortar dinero a partidos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La reducción del 50% de las prerrogativas a los partidos políticos de Sonora para destinarlas como apoyo al transporte público y evitar alzas a las tarifas presentará en una propuesta al Congreso local la gobernadora Claudia Pavlovich "Nosotros nos estamos ‘apretando el cinturón’, pero creo que todos deben de poner lo que le corresponde y una parte cada quien y en este caso estoy proponiendo reducir las prerrogativas de los partidos políticos"."¿Por qué?, porque no son tiempos de elecciones y creo que está de más que los partidos políticos tengan dinero, digamos la misma cantidad que cuando no hay elecciones y ahorita no tenemos elecciones y no se justifica el hecho que los partidos políticos tengan los recursos que les corresponde", externó.El fin de la propuesta es reducir a los partidos el 50% el monto que recibirán durante 2017, lo cual serviría para subsidiar el transporte de abril a diciembre de este año, esto luego de que el Gobierno del Estado haya señalado que subsidiará del 1 de enero al 31 de marzo y evitar el alza del costo de cada pasaje.La medida de reducción de recursos a los partidos se da en un entorno económico difícil para la población generado por el alza en los precios de combustibles que repercutirá en costos de producto y servicios como el transporte público."Yo hablaría de reducirles un 50%, es una propuesta porque creo que todos tenemos algo que aportar, el Gobierno y por supuesto los empresarios hacen un enorme esfuerzo, los transportistas, los concesionarios en el tema del transporte"."Y creo que también los partidos políticos tienen mucho que aportar, sería para este año y mi propuesta es reducirles en un 50% a todos como debe de ser sus prerrogativas porque insisto, no son tiempos electorales", señaló.En estos momentos la propuesta todavía no es enviada al Congreso del Estado, agregó la Gobernadora, y para concretar esta medida tiene que ser aprobada por los diputados.