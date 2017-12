ONG's, vigilantes de las aguas y sus especies

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ya sea rescatando una tortuga de las redes de pesca, monitoreando la población de alguna especie o en el Congreso de la Unión incidiendo en alguna ley a favor de la biodiversidad, de cualquier manera las Organizaciones No Gubernamentales se mantienen luchando para evitar el deterioro del Mar de Cortés o Golfo de California.



Actualmente son muchas las ONGs que enfocadas en favor de esta causa y cada una tiene sus propios programas de acción.



Greenpeace México, por su parte, mantiene una campaña contra plásticos que son arrojados al mar y en el Golfo de California lucha contra la extinción de la vaquita marina, especie endémica de estas aguas y de la que quedan menos de 30 ejemplares.



"Nosotros en realidad hemos estado dando seguimiento al programa de conservación de la vaquita marina desde el año 2014, Greenpeace ha estado fiscalizando los programas de protección de la vaquita, hemos hecho las denuncias de redes ilegales que han estado en la zona.



"Hemos trabajado juntos para poder evidenciar las mediciones en materia de conservación de la vaquita, esperamos que tenga éxito para que la especie se pueda recuperar", comenta Miguel Rivas, encargado de las campañas de Océanos de Greenpeace México.



Ramsés Rodríguez, coordinador de conservación marina de Pronatura en el Noroeste, especializado en el caso de la vaquita marina y de pesca en el Alto Golfo, señala que la estimación de 30 ejemplares fue calculada con base en el monitoreo acústico, pero pueden ser más o pueden ser menos.



Lamentó que tanto esta especie y otras estén en gran peligro por la pesca irresponsable.



"Por ejemplo, la pesca en el Alto Golfo es completamente artesanal, son embarcaciones pequeñas trabajadas por dos personas, pero que llevan redes de 1 kilómetro y medio de largo, cuando lo legal son 200 metros", expuso.



DESTRUCCIÓN DE ECOSISTEMAS



Esteban García Peña Valenzuela, coordinador ejecutivo de Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (Alcosta) y que engloba 20 ONGs, opinó que el modelo económico del País ha excluido a la gente de la costa y destruido los ecosistemas.

Consideró que la minería está a la cabeza de las industrias que más daño hacen a los ecosistemas.



"Debería haber una minería que no dañe los ecosistemas, que no violente los derechos de los pueblos, que no contamine los cuerpos de aguas en los océanos".



Alertó además que es un riesgo para los mares la creación de plantas desaladoras.



"Cuando se desala el agua queda un líquido que llama 'salmuera', esa 'salmuera' es ampliamente dañina para algunos ecosistemas de algunas especies dentro del Golfo de California.



"Además la temperatura, toda agua que pasa por un proceso industrial tiene una temperatura superior a la del mar, cuando usted derrama agua caliente, por 1 ó 2 grados más cálida que el mar, crea una gran mortalidad de organismos, los que están pegados al fondo", explicó.



García Peña añadió que la desalación de agua además requiere de grandes cantidades de electricidad, para hacerla bullir.



Por su parte, la WWF (World Wildlife Found) indica que este año la organización ha marcado más de 150 individuos de tiburones, ballenas y tortugas marinas en el Golfo de California y Pacífico mexicano para conocer más sobre sus rutas migratorias, fidelidad a sitios y conectividad entre áreas.



La WWF apoya el desarrollo de artes de pesca alternativas sustentables que ayuden a las comunidades locales y en el Alto Golfo de California se trabaja en el retiro de redes abandonadas, que son la principal causa de muerte incidental de algunas especies.



TORTUGUEROS COMCAAC



En las arenas de El Desemboque, Sonora, unos jóvenes siguen emocionados el rastro de una tortuga, ellos conocen bien esas huellas y saben que los guiará a un nido donde el quelonio depositó sus huevos, los cuales serán llevados por ellos a un sitio seguro.



El grupo Tortugueros Comcaac, perteneciente a dicha etnia sonorense, tiene 19 años trabajando en la protección de estos animales.



En su mayoría son jóvenes y son liderados por Mayra Estrella Astorga, quien los inspira en esta tarea conservacionista.



"Las principales amenazas a las que se enfrentan las tortugas son al mercado negro, desgraciadamente todavía existen compradores.



"También a las redes o chinchorro con que trabajan los pescadores, ya que las tortugas caen por accidente y se ahogan. Igualmente son una amenaza los barcos de arrastre o sea los camaroneros y sardineros", explica Mayra.



¿TURISMO VS. CONSERVACIÓN?



El turismo y la conservación no deben estar peleados, así lo demuestra la empresa Onca Exploraciones de Mazatlán, que tiene 10 años proveyendo productos turísticos como el avistamiento de ballenas, pero con un sentido de responsabilidad y conservación.



Óscar Guzón, director, señala que la misión de la empresa es conectar a las personas con la vida silvestre y crear en ellas una conciencia conservacionista.



Indica que además Onca Exploraciones forma parte de la red de atención a varamiento de mamíferos marinos, en los últimos años ha atendido cinco avisos de enmallamiento de ballenas y ha participado en rescates.



Por su parte, Environmental Defense Fund (EDF) México es una organización ambientalista, que vincula ciencia, economía, marco legal y en cuestiones de clima, energía y océanos desde 2009; en el Golfo de California se ha dedicado al tema de la curvina.



"Fue una pesquería que cambió significativamente la manera en la que capturan, el volumen de captura, la economía alrededor de la pesca y alrededor de muchas cuestiones que tienen que ver con el esfuerzo que hicieron los productores para llegar a un estado diferente del que se inició", dijo Rafael Ortiz, director del programa de pesquerías.



LA UNIÓN HIZO LA FUERZA EN EL MANGLITO



Después de estar en un crisis por la sobre captura de callo de hacha y almeja, la comunidad de El Manglito en Baja California Sur, hizo lo que parecía imposible: Darle revés a la sobre explotación y lograr que se recuperaran las especies.



Liliana Gutiérrez Mariscal, directora ejecutiva de Noroeste Sustentable (NOS), dijo que en la ensenada de La Paz es una laguna dentro de una bahía y lo que la forma es una barra de arena que se llama El Mogote, un ecosistema que solía ser muy rico.



"Creo que también en la gente el tema de poder recuperar esa riqueza estaba muy en sus corazones, estaba muy en la comunidad.



"Un día uno de ellos dijo, 'bueno, lo que realmente nosotros queremos es restaurar nuestra pesquería de callo de hacha', ¿cómo le hacemos? les preguntamos y dijeron, 'no, nomás ayúdennos a dejarla de pescar por dos años y a vigilarla'", recordó.



Eso, narró, se convirtió en un proyecto de cinco años, donde se concentraron en varias actividades, entre ellas el conteo del callo de hacha.



"Cuando vieron en qué estado estaba la población, dijeron 'vamos a dejar de pescar' y fue a lo primero a que se comprometieron.

"Comenzaron a hacer algo muy inusual en las comunidades pesqueras, comenzaron a vigilar entre ellos. Y la parte más difícil fue decirles a otros pescadores que no pescaran aquí, porque ellos querían regenerar su población".



En el caso de la almeja catarina, el molusco que está en el emblema de la bandera del Estado de BCS, estaba totalmente agotada de la ensenada, desde 1976 por una combinación de la sobrepesca y de un huracán "Elisa".



"En el caso de las catarinas hubo que ir por Adán y por Eva a Bahía Concepción, traérselas y crecerlas, entonces ese fue un cambio también de los pescadores, empezaron a ser acuicultores", manifestó.