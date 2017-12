Propone STJE revisar delitos que deban tener prisión preventiva

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A dos años de su implementación, el Nuevo Sistema de Justicia Penal está todavía en pruebas y se han detectado temas que pueden modificarse, incluso revisarse, como el catálogo de delitos que ameriten tener prisión preventiva, consideró el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora (STJE).



"No es la maravilla que unos pretendieron que fuera, eso hay que entenderlo,hay una inconformidad popular, manifiesta e innegable", reconoció Francisco Gutiérrez Rodríguez, "pero también el NSJP tiene muchas ventajas".Expuso que debe hacerse una revisión al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva y al Informe Policial Homologado y al número de jueces ideal, así como la cantidad de asuntos que un magistrado puede atender sin saturar los juzgados, como actualmente ocurre.Gutiérrez Rodríguez también resaltó las bondades del sistema, como la descongestión de los centros de readaptación social, y reforzó el principio de presunción de inocencia y mejoró los protocolos en materia de custodia de pruebas de los distintos delitos.



Para analizar



Entre los delitos que habría que someter a revisión y que requerirían prisión preventiva, indicó el presidente del STJE que serían todos los delitos patrimoniales de robo, que no sean simples, como el robo domiciliario, robo con violencia, robo en establecimiento comercial abierto, entre otros.



"Creo que si aumentáramos ese catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva a incluir todo el robo que no sea simple, o sea todo robo que no sea hurto, lo que no sea hurto, eso debe de ir a prisión preventiva oficiosa", refirió.