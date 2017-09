Mostrarán nueva red a pescadores del Golfo

caborca(GH)

En respuesta a los pescadores del Golfo de Santa Clara, quienes alegan se les han prohibido casi todas sus artes de pesca y para preservar a la vaquita marina, Pedro Sierra Rodríguez informó que hoy presentarán ahí una nueva arte de pesca.



"El lunes y el martes estaré entregando a las organizaciones pesqueras del Golfo de Santa Clara el sistema de pesca de red ‘suripera’ que es producto de los estudios del Instituto Nacional de Pesca para proporcionar a los pescadores un arte de pesca alternativa en sustitución del chinchorro de línea que ha quedado prohibido para usarse en el Alto Golfo", explicó vía telefónica el director general adjunto de investigación pesquera del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca).



El objetivo de ésta es no condenar la actividad productiva de los habitantes de este poblado, donde existen aproximadamente 435 embarcaciones con permisos para capturar camarón, curvina y escama, sin afectar a especies como la totoaba o vaquita marina.



Delimitó que la red "suripera" solo aplica para la captura de camarón que había quedado prohibida en esta zona desde hace más de dos años para proteger a las especies en riesgo, y que es además la más importante de las pesquerías.



Serán más de 400 redes "suriperas" las que entregarán, adelantó, y es parte aún de un proceso experimental, pues será hasta el próximo año cuando sepan si esta red es rentable al 100% para los pescadores locales sin afectar a la fauna protegida.



"Cualquier vaquita que se lograra enmallar ahí (red ‘suripera’) nunca se podría quedar atrapada, primero por que la ley camina lentamente con la corriente o el viento.



"La vaquita o cualquier organismo de ese tamaño pasa por abajo, es como si fuera una sabana levantando, pero nunca se quedaría atrapado bajo ninguna circunstancia", aseveró.caborca.- Esta nueva arte de pesca resaltó Pedro Sierra Rodríguez, cumple con criterios fundamentales de rentabilidad y preservación de especies que las anteriores (chinchorro de línea) no lo hacían.



El funcionario del Inapesca enumeró que esta red no interactúa de ninguna forma con especies en peligro de extinción, tales como la vaquita marina, totoaba y tortugas marinas.



En segundo punto, agregó, sí contribuye a la pesca del camarón en términos rentables con mínima fauna de acompañamiento.



"Sí pesca camarón, lo que no sabemos es que tanto será comparado con lo que tenían antes (chinchorro de línea)", aclaró.



Esto debido a que la red de enmalle (chinchorro de línea anteriormente) es la mejor red para camarón o cualquier otra especie, dijo, pero está suspendida por su daño colateral.



Citó los resultados que han tenido a nivel experimental con 10 barcos en San Felipe y 10 en el Golfo de Santa Clara han mostrado que es un arte pesca viable y rentable.