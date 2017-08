Prevén suban 100% casos de dengue en la región del Mayo

NAVOJOA, Sonora(GH)

Autoridades de Salud advirtieron que durante los meses de agosto, septiembre y octubre podrían incrementarse al 100 % los casos de dengue en la región del Mayo.



El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, Joaquín Flores Pérez, dijo que durante dichos meses se presenta mayor humedad y lluvias por lo que si los ciudadanos descuidan la limpieza de sus patios podría incrementarse la reproducción del mosco y con ello la enfermedad.



"Estamos en plena temporada de humedad y lluvias y los casos podrían incrementarse entre 50 y 100 %".



Enfatizó que los 22 casos de dengue representan 50% menos que el año pasado a la misma fecha pero de no tomar las precauciones necesarias los padecimientos pueden dispararse.



"Ayuda mucho la fumigación pero lo que queremos es que no se reproduzca", dijo.



Apuntó que no se han presentado muertes por dengue en el Mayo.



"El mosco anda circulando en toda la ciudad y no respeta zona urbana, periferia ni casco urbano", añadió, "pocos casos comparados con otros años pero insisto la temporada empieza y los números van a aumentar".



25 muertes por rickettsia



Sonora alcanzó las 25 muertes por rickettsia, después de registrarse una defunción de una persona del sexo masculino en el Municipio de Cajeme.



Información de la Secretaría de Salud en Sonora el hombre, quien tenía 52 años de edad, falleció el pasado 18 de julio debido a este padecimiento.