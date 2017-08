Plurinominales no puedan aspirar a otro puesto similar: PRI Sonora

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Eliminar los candados para que ciudadanos que no sean militantes del PRI puedan participan bajo sus siglas como candidatos a la Presidencia de la República y que los plurinominales no puedan aspirar a otro puesto por la misma vía, fueron algunos de los puntos aprobados en las mesas de trabajo rumbo a la Asamblea Nacional, informó Epifanio "Pano" Salido a través de un comunicado.



El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado mencionó que se están atendiendo los reclamos de la sociedad civil al abrirse a la participación de ciudadanos en el partido.



DE LA REELECCIÓN



Sobre el tema de la reelección, comentó que ya es una realidad que está en la Constitución Política Federal y en varios estados, aunque aclaró que su partido está diciendo que los plurinominales no pueden repetir en ningún caso.



El legislador señaló que eso fue lo que se votó el miércoles en la Mesa de Estatutos después de debatirse el tema, y la mayoría de los integrantes estuvo a favor y así se dictaminó.



Aceptó que podría haber cambios, algo que ve muy complicado que suceda, porque en las mesas de trabajo se hace un dictamen y en la asamblea se ratifica.