Encender aire acondicionado no es opcional: Transporte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de la prórroga de cuatro meses para cumplir con la norma de calidad, serán permanentes las multas a las unidades del transporte público por omitir el encendido del aire acondicionado, informó el titular de la Dirección General del Transporte (DGT).



Luis Iribe Murrieta indicó que de acuerdo con la Ley de Transporte del Estado los camiones que cuentan con el aparato de enfriamiento están obligados a encenderlo del 1 de mayo al 31 de septiembre.



Señaló que la misma reglamentación establece que la omisión del encendido del aire acondicionado estipula una sanción económica que va de 80 a 8 mil pesos (de 1 a 100 salarios mínimos).



"La Ley dice que estoy obligado a sancionar a las unidades que tengan aire acondicionado y no lo enciendan, pero no puedo sancionar a la que no cuenta con el aparato", expuso el titular de la DGT.Por no encender el aire acondicionado en las unidades de las diferentes rutas al momento de prestar el servicio, Iribe Murrieta puntualizó que la semana pasada se aplicaron 152 multas.



Para hacer la denuncia de unidades sin aire a condicionado, puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico de la delegación Hermosillo 018007171110, en horario de 08:00 a 15:00 horas.



Llaman vigilantes a pagar 8 pesos, si el camión no es de calidad

Por Sergio Pacillas



Un llamado a los usuarios del transporte urbano a pagar únicamente 8 pesos si la unidad no cuenta con los controles de calidad necesarios, hizo Alfonso López Villa, además de reportar a quienes cobren tarifa completa y no cumplan con las normas necesarias.



El representante de la asociación Vigilantes del Transporte señaló que sí han presentado reportes de que choferes están cobrando la tarifa completa aún sin cumplir con las normas que se exigen para este cobro.



"Que no paguen (mi recomendación) los 9 pesos, que echen 8, aunque diga la tarifa 9 pesos, pero si no trae aire (acondicionado) pues que no más paguen los 8 pesos", comentó.



De seguir cobrando tarifas completas sin contar con los requisitos cumplidos, López Villa pidió a los usuarios a reportar estos actos, para evitar que se sigan suscitando.



"Necesitamos que nos reporten eso, porque está diciendo el delegado (del transporte en Hermosillo) que es multa, e inclusive retiro de la unidad, pero si retiran la unidad los mismos usuarios nos vamos a dar un balazo en el pie.



"Porque esto se va a reflejar en más espera en las paradas, por eso lo ideal es que paguen los 8 pesos y si dice algo el chofer no le hagan caso", añadió, "tomen el número de unidad y que nos los reporten, nosotros todos los reportes los hacemos llegar".