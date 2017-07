Taxistas ponen "grito en el cielo" por Uber

NAVOJOA, Sonora(GH)

Taxistas de Navojoa pusieron el "grito en el cielo" ante la posible llegada de Uber a Navojoa, ya que consideraron que es una competencia desleal que afectará su economía.



Óscar Molina, quien recibió por herencia de su abuelo la concesión de un taxi, opinó que se han ganado con sacrificios el derecho de ofrecer el servicio, mientras que Uber solo llegará a tomar lo que no le pertenece.



"Ellos van a venir a lo fácil a agarrar lo que a nosotros nos ha costado mucho", manifestó, "de por sí no tenemos casi trabajo y llegando ellos pues menos vamos a trabajar".



Ramón Esquer tiene cinco años como taxista, tiempo en el cual, dijo, las cosas no han sido fáciles."Todos los días salimos con la esperanza de que sea un buen día porque está muy floja la chamba", abundó, "si llega Uber pues nos la vamos a ver peor".



El secretario general de la Unión de Concesionarios,José Ramón Talamante Almada, advirtió que de llegar el nuevo servicio harían manifestaciones como las que ya se han presentado en Obregón y Hermosillo.



"Sería una competencia desleal", subrayó.