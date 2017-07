Permutas de prepas serán a través de Comité de Transparencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las permutas o solicitudes de cambio para preparatorias del Estado de jóvenes de nuevo ingreso serán a través del Comité de Transparencia, indicó la SEC.



Según marca la convocatoria 2017 y con el fin de evitar la venta de permutas, en este año se creó este Comité para aquellos jóvenes que no quedaron en la prepa de su preferencia y requieran de un cambio.



Los aspirantes a bachillerato que presentaron el examen Ceneval y no quedaron en una de sus opciones deberán acudir con el Comité de Transparencia que estará en el antiguo Cuartel Militar en el Centro de la ciudad.



SEGUNDO PROCESO



A partir del 1 de agosto habrá además un segundo proceso para aquellos que quieran un espacio en las prepas disponibles o que no presentaron el examen.



Toda la información se manejará a través de la página de prepasonora.gob.mx donde se darán a conocer las fechas para un nuevo examen para asignación de prepa.



Además aquellos jóvenes que no obtuvieron el puntaje mínimo para ingresar a bachillerato deberán de llevar un curso de regularización de conocimientos básicos, indicó la SEC.