Detectan falta de interés en la integración del Comité Ciudadano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Falta de interés de la población en formar parte del Comité de Participación Ciudadana ha detectado la Comisión de Selección en el proceso de consulta pública que realizó desde que se lanzó la convocatoria, reveló Marco Antonio Andrade Aguirre.



"Es innegable que existe una total indiferencia y total desinterés por participar, hay un escepticismo generalizado por aceptar las bondades y los resultados a los que se refiere el Sistema Nacional Anticorrupción", manifestó el coordinador ejecutivo.



Hoy en día, refirió, los consejos ciudadanos están devaluados debido a que los existentes no han cumplido las expectativas sociales y han generado una decepción generalizada en la sociedad.



"Entre otras de las adversidades que hemos tenido en estos procesos son los resultados negativos que están presentando los organismos estrictamente ciudadanizados, reconocemos que organismos estrictamente ciudadanos como el INE, las comisiones de derechos humanos, entre otras no ha dado los resultados que la sociedad requiere", agregó.



LOS OBJETIVOS



De los objetivos que busca la Comisión de Selección con la designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Andrade Aguirre subrayó disminuir los hechos ilícitos que genera la corrupción y que se traducen en enriquecimiento de funcionarios.



Puntualizó que hay indicadores internacionales de transparencia que ubican a México como uno de los países más corruptos, ya que en los últimos once años México descendió 53 posiciones.



"La OCDE mencionaba que en México la corrupción impacta al 10% del PIB, mientras que a nivel mundial impacta el 2%, es decir que en México se quintuplica la corrupción en comparación con otros países", apuntó.



BUSCAN CUADROS ÉTICOS



Del perfil que buscan los nueve integrantes de la Comisión de Selección que designarán a los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana del SEA, el coordinador ejecutivo resaltó la ética personal.



Indicó que se pretende integrar un comité con personas que tengan conocimiento en materia de auditoría gubernamental, en finanzas públicas y en política presupuestal anual del Estado.



"Queremos gente que tenga la virtud de tener independencia política, es decir gente con libertad política y con honestidad intelectual para imponer sanciones, promover políticas públicas y exigir que las autoridades de fiscalización cumplan con los objetivos de tener gobiernos honestos y funcionarios de manos limpias", aseguró.



SIN COMPLICIDADES



Demostrar que los organismos ciudadanos pueden funcionar sin convertirse en cómplices de decisiones arbitrarías en contra del interés de la sociedad es uno de los desafíos de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), señaló el coordinador ejecutivo.



Marco Antonio Andrade Aguirre indicó que el organismo busca legitimar un precedente en el Estado de que los órganos ciudadanos en los gobiernos son determinantes en la toma de decisiones.



"Esperamos que este Sistema Estatal Anticorrupción sea lo suficientemente sólido para disuadir actos de corrupción y nosotros tenemos confianza de que en Sonora no fallará"; argumentó el coordinador ejecutivo de la Comisión de Selección.



PROCESO DE DESIGNACIÓN



Del proceso de designación del Comité de Participación Ciudadana, Andrade Aguirre indicó que mañana se cerrará la convocatoria para el registro de aspirantes a formar parte del organismo.



Puntualizó que el jueves se dará a conocer la lista de personas interesadas en obtener el registro y la metodología de evaluación que se utilizará para elegir a los cinco integrantes.



Puntualizó que el 1 de agosto se notificará al Congreso del Estado los cinco miembros que formarán parte del Comité de Participación Ciudadana del SEA.