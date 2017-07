Asegura CPA escuchará a opositores de edificación de Hospital General

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se escuchará a la ciudadanía que se opone a la construcción del nuevo Hospital General del Estado en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Carlos Quintero Arce, al Poniente de la ciudad, aseguró la Gobernadora del Estado.



Claudia Pavlovich Arellano indicó que en los próximos días se dará a conocer información precisa del proyecto, con el propósito de que los opositores a la obra puedan despejar sus dudas.



"Ese es un tema que se irá resolviendo escuchando a la gente como siempre lo hemos hecho, pero siempre viendo por el beneficio de la mayoría, hay información que ellos no conocen y me encargaré de que la gente encargada se las haga saber", expuso la mandataria estatal.



El pasado 23 de junio el titular de la Secretaría de Salud federal, José Narro Robles, anunció en su visita a Hermosillo una inversión de mil millones de pesos para la construcción del nuevo Hospital General para Sonora, al Poniente de la ciudad.



Desde entonces vecinos de los fraccionamientos Corceles, Villa de Parras y Villas del Mediterráneo, entre otros, han externado en redes sociales su oposición a la obra argumentando que la construcción aumentará el número de vehículos por la zona y perjudicará al tráfico.



Incluso a través del sitio web www.change.org. los residentes iniciaron una campaña para reunir firmas en contra de la ubicación del hospital; hasta anoche a las 19:25 habían firmado mil 589 personas.



Los residentes del sector también han señalado que la construcción afectará de manera directa la plusvalía de la zona.



DEFINIRÁN RUTAS DE CAMIONES



El jueves se llevará a cabo una reunión entre autoridades del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Hermosillo en la que entre otros temas se analizarán las rutas de camiones urbanos que circularán por el nuevo Hospital General, informó el titular de la Dirección General Transporte.



Luis Iribe Murrieta puntualizó que hoy en día las dos rutas de la línea 3 (Monteverde y Reyes) cubren el sector Poniente del bulevar Colosio y que se revisará si éstas son suficientes.



Agregó que también se tiene contemplado proponer y estudiar los lugares donde pudieran estar ubicados los sitios de taxis que darán servicio a los usuarios del nuevo hospital.



HABLA CPA DE OTROS TEMAS



La aprobación de la alerta de género para el Municipio de Cajeme no ayudará a reducir los índices delictivos en contra de las mujeres, aseguró la Gobernadora del Estado.



Claudia Pavlovich Arellano indicó que esta medida carece de aportación de recursos económicos para programas preventivos de violencia, además de que le falta mayor participación de las diversas secretarías del Gobierno federal.



"Yo sería la primera en solicitar la alerta de género si eso nos trajera beneficios, es decir mayores recursos para programas o que se involucraran las secretarías, pero no conozco ningún caso que sea así", expuso la gobernadora.



ABRIRÁN HOY DELFINARIO



Luego de más de un año de trabajos de remodelación, mañana alrededor de las 11:00 horas se llevará a cabo la reapertura del delfinario en San Carlos, Nuevo Guaymas, informó la Gobernadora del Estado.



Claudia Pavlovich Arellano indicó que esta semana se realizarán pruebas y exhibiciones y que en un lapso de 10 días iniciarán las terapias con niños con discapacidad.