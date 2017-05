Festeja Gobernadora a madres de familia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con una jornada de salud en el Centro Hábitat en la colonia Las Minitas, donde se prestaron 2 mil servicios de salud y orientación, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano celebró el Día de la Salud Materna y Prenatal, buscando que mujeres embarazadas y quienes tienen hijos pequeños cuiden su salud y la de sus niños.



Junto a cientos de mujeres, la titular del Ejecutivo estatal celebró el Día de las Madres ofreciendo una jornada con diversión y servicios médicos para mujeres entre las que se encontraban medicina general, atención nutricional, detección de diabetes e hipertensión, ginecología, pediatría y consultas dentales, entre otros.



La Gobernadora dijo que una mujer aprende haciendo camino a ser madre y responsable del cuidado de sus hijos, sin embargo, lo más importante es que las mujeres madres de familia, cuiden su salud, materna y prenatal.



"Quiero que sepan que me siento muy orgullosa de festejar este día cuidando la salud de las mujeres embarazadas y de los bebés recién nacidos, porque va junto con pegado; no se olviden de cuidarse ustedes mismas, nadie lo va a hacer por ustedes; si ustedes no están bien, su familia no va a estar bien, si ustedes no se cuidan ¿Quién va a cuidar a sus hijos? Piensen siempre en eso y dense tiempo para cuidarse", indicó.



La Mandataria recordó la importancia de la salud y las invitó a utilizar los servicios de la feria de la salud.



EL MEJOR REGALO



A pregunta expresa de los medios de comunicación de ¿Cuál es su mejor regalo este 10 de mayo?, la gobernadora Claudia Pavlovich dijo que es tener a su hija menor, Gabriela en casa, ya que sus hijas mayores, Claudia y Ana, estudian fuera de la ciudad; poder celebrar este día con su mamá Alicia Arellano y convivir con la gente y ayudar a quienes más lo necesita.



"Yo creo que mi mayor regalo, y se lo agradezco mucho a Dios, es todavía tener a mi madre conmigo, pasarla con ella y disfrutar este día con ella, platicar y escuchar los consejos que ella me da es lo mejor que me puede pasar y sobre todo también convivir con la gente que más lo necesita", expresó.



Presentes Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo; Gilberto Ungson Beltrán, secretario de Salud; María Guadalupe García de Ungson, vocal titular del Voluntariado de la Secretaría de Salud; Martha Antúnez de Acosta, presidenta de DIF Hermosillo.